Xe máy chạy ngược chiều đâm trực diện xe tải, 4 người thương vong thương tâm trong vụ tai nạn nghiêm trọng

Một vụ tai nạn giao thông thương tâm tại huyện Malappuram, Kerala, đã cướp đi sinh mạng của một người đàn ông 60 tuổi và khiến 3 người khác bị thương sau khi chiếc xe máy va chạm với xe minivan tại khu vực Nadakkavu thuộc Tanur, Ấn Độ.

Video 2 giờ 22 phút trước 2 giờ 22 phút trước Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

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