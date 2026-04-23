Xe tải hỏng phanh đâm vào một chiếc container gây tai nạn liên hoàn, 11 người tử vong

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 8h30 tối. Chiếc xe tải đang di chuyển trên tuyến đường xuống từ thung lũng thì bị hỏng phanh và đâm vào một xe container. Một chiếc xe Alto bị kẹt giữa 2 xe tải. Trong khi đó, chiếc xe Bolero chở nhiều hành khách cũng bị tông và bốc cháy ngay lập tức. Các hành khách bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 11 đã tử vong.

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