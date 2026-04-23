Hầu Minh Hạo bất ngờ bị một sao nam khác thế vai trong phim mới

Sao quốc tế 23/04/2026 16:38

Hầu Minh Hạo nhờ vai chính trong Thế Giới Dị Nhân đã nhanh chóng vươn lên diễn viên nam thế hệ trẻ được chú ý của màn ảnh Hoa ngữ. Thời gian gần đây, anh liên tục tham gia nhiều dự án phim và hợp tác cùng loạt nữ diễn viên nổi bật như Trần Đô Linh trong Đại Mộng Quy Ly, Lư Dục Hiểu trong Nhập Thanh Vân và Cổ Lực Na Trát trong Ngọc Minh Trà Cốt, qua đó giúp độ nhận diện và sức hút không ngừng gia tăng.

Mới đây, dự án mới Công Ngọc vốn dự kiến giúp anh tiếp tục tái hợp với nữ phụ Hạc Nam trong Nhập Thanh Vân lại bất ngờ xuất hiện thay đổi lớn. Theo đó, Hầu Minh Hạo được cho là đã đưa ra quyết định rút khỏi vai diễn ngay trước khi phim bấm máy.

 

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, khi việc một diễn viên đang lên như Hầu Minh Hạo rời khỏi dự án có độ quan tâm cao khiến không ít khán giả đặt ra nhiều đồn đoán về nguyên nhân phía sau.

Hầu Minh Hạo bất ngờ bị một sao nam khác thế vai trong phim mới - Ảnh 1

Sau khi anh rút lui, vai diễn được cho là đã được thay thế bởi Tăng Thuấn Hy. Nhiều ý kiến cho rằng sự thay đổi này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng ban đầu của khán giả đối với dự án.

Công Ngọc xoay quanh câu chuyện tình yêu xuyên qua tiền kiếp hiện tại giữa Lận Thừa Hữu và Đằng Ngọc Ý. Sau khi bị sát hại, Đằng Ngọc Ý bất ngờ trở về quá khứ một năm trước khi cái chết xảy ra, đồng thời có được Tiểu Nhai Kiếm thần kiếm có thể trảm yêu trừ ma. 

Hầu Minh Hạo bất ngờ bị một sao nam khác thế vai trong phim mới - Ảnh 2

Nhờ đó, nàng bước lên con đường tìm kiếm chân tướng mọi chuyện. Trong một lần tình cờ chạm mặt, nàng và Thế tử Thành Vương Lận Thừa Hữu nảy sinh mâu thuẫn. Hai người không đánh không quen, từ đó bắt đầu hành trình cùng nhau bắt yêu trừ ma đầy náo loạn nhưng cũng đầy ăn ý. 

Hiện tại, phía đoàn phim chưa đưa ra phản hồi chi tiết về lý do thay đổi diễn viên. Việc Hầu Minh Hạo rút khỏi dự án cũng được xem là một bước ngoặt đáng chú ý trong giai đoạn phát triển sự nghiệp của nam diễn viên, khi anh liên tục được đặt vào những dự án lớn nhưng cũng đi kèm nhiều biến động.

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