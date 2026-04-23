Danh tính người phụ nữ chi 300 triệu thuê 2 sát thủ ám sát đối thủ làm ăn

Tối 22/4, Công an TP Hà Nội cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa vận động thành công Trần Thị Xuân Hương (52 tuổi, trú phường Bồ Đề, Hà Nội), đối tượng truy nã nguy hiểm trong vụ án giết người xảy ra tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm cũ, ra đầu thú.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 22/4, Công an TP Hà Nội cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa vận động thành công Trần Thị Xuân Hương (52 tuổi, trú phường Bồ Đề, Hà Nội), đối tượng truy nã nguy hiểm trong vụ án giết người xảy ra tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm cũ, ra đầu thú.

Theo tài liệu điều tra, do mâu thuẫn cá nhân trong làm ăn kinh doanh, Hương đã thuê 2 đối tượng từ Hải Phòng với giá 300 triệu đồng để sát hại anh M. (trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm cũ, Hà Nội).

Khoảng 18h ngày 11/1/2020, khi anh M. đi chơi thể thao về đến khu vực trước cổng khu liên hiệp thể thao xã Ninh Hiệp, 2 đối tượng đi xe máy bất ngờ dùng súng tấn công nạn nhân. Người đàn ông này bị thương ở đầu và tay, được đưa đi cấp cứu và may mắn thoát nguy hiểm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Gia Lâm phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Đến ngày 15/1/2020, lực lượng chức năng đã bắt giữ Phạm Tuấn Hải (41 tuổi, trú quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cũ) và Tô Thanh Hiệp (38 tuổi, trú quận Lê Chân, TP Hải Phòng cũ).

Trần Thị Xuân Hương

Theo thông tin từ VietNamNet, tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai được Trần Thị Xuân Hương thuê gây án. Sau đó, Hương bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 17/2/2020, Công an huyện Gia Lâm ra quyết định truy nã đối với Hương về tội Giết người.

Theo cơ quan điều tra, sau khi gây án, Hương lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thậm chí từng xuất cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch.

Đầu năm 2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phát hiện thông tin liên quan đối tượng, đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động ra đầu thú. Tối 21/4, Hương đã đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đầu thú.

Vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

