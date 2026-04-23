Theo thông tin từ báo Dân trí, hai trẻ em ở xã Tân Long Hội (Vĩnh Long) đưa đi cấp cứu trong tình trạng mệt lả, nôn ói nhiều và đau đầu sau khi vô tình nuốt phải mủ hoa sứ. Đây là loài cây cảnh quen thuộc trong nhiều gia đình. Theo ghi nhận của Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, đây không phải trường hợp cá biệt. Trên thực tế, nhiều ca ngộ độc tương tự từng được tiếp nhận tại địa phương. Điều này cho thấy nguy cơ từ loại cây tưởng chừng vô hại này vẫn chưa được phụ huynh chú ý đúng mức.

Ngay khi nhập viện, các bệnh nhi được đánh giá nhanh tình trạng toàn thân, theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn và mức độ ngộ độc. Bác sĩ tiến hành bù dịch, kiểm soát nôn ói để ổn định tình trạng ban đầu, sau đó chuyển đến khoa Nhi điều trị chuyên sâu. Hai bệnh nhi được sử dụng than hoạt nhằm hạn chế hấp thu độc chất còn lại trong đường tiêu hóa, đồng thời theo dõi các biến chứng có thể xảy ra trên tim mạch, thần kinh và tiêu hóa.

Trẻ ngộ độc mủ hoa sứ vào viện điều trị - Ảnh: ZNews Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, bác sĩ chuyên khoa I Trần Đăng Khoa, Trưởng khoa Nhi, cho biết hoa sứ, đặc biệt là sứ Thái (còn gọi là sứ sa mạc), chứa nhóm hoạt chất glycosid tim, độc chất có thể tác động trực tiếp lên cơ tim. Độc tính tồn tại ở toàn bộ cây, từ mủ, thân, lá đến hoa. Khi xâm nhập cơ thể, chất này có thể gây kích ứng tiêu hóa với biểu hiện nôn ói, đau bụng, đồng thời ảnh hưởng hệ tim mạch, gây rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp. Trường hợp nặng có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Đáng chú ý, mủ hoa sứ có màu trắng đục như sữa, dễ khiến trẻ nhỏ tò mò, trong khi hoa thơm, có hình dạng đẹp mắt, dễ bị nhầm là có thể ăn được. Những yếu tố nguy cơ này thường xuất hiện ngay trong không gian sống quen thuộc như sân vườn nhưng lại bị người lớn chủ quan bỏ qua. Bác sĩ Khoa khuyến cáo phụ huynh không để trẻ chơi gần cây sứ, đặc biệt khi cây vừa bị cắt tỉa; hướng dẫn trẻ không chạm vào mủ cây, không đưa tay hoặc vật lạ vào miệng. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bất thường như nôn ói, đau đầu sau khi tiếp xúc hoặc nghi nuốt phải mủ cây, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

