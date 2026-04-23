Lột bao gối mẹ chồng đi giặt, tôi 'ngã quỵ' thấy tập giấy vạch trần bí mật

Ngoại tình 23/04/2026 17:00

Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, đến nay đã 3 năm, vợ chồng tôi có một con trai 2 tuổi. Tôi sống cùng mẹ chồng, dù bà có chút khó tính nhưng vẫn đối xử khá tốt với tôi. Nói chung, cuộc sống hôn nhân của tôi có chồng yêu thương, có mẹ chồng giúp đỡ chỉ dẫn.

Cuối tuần vừa rồi, mẹ tôi sang nhà họ hàng có việc vài ngày, chồng tôi thì tăng ca. Ở nhà có một mình, tôi quyết định dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa. Tôi đem bao gối, ga giường trong nhà đi giặt. Thông thường mẹ chồng tôi rất kỹ tính, không để tôi đụng chạm đến đồ đạc trong phòng của bà. Nhưng hôm ấy tôi nghĩ cũng chỉ vào tháo vỏ gối và ga giường ra giặt, tôi sẽ không chạm đến bất kì đồ gì khác trong phòng mẹ chồng. 

Lúc tôi lột vỏ gối của mẹ chồng ra thì bất ngờ thấy một xấp giấy bên trong. Đó là những tờ biên lai chuyển tiền ở ngân hàng. Người gửi tiền là mẹ chồng của tôi, người nhận tiền là một người phụ nữ ở tỉnh khác. Theo như thời gian gửi tiền trên từng tờ giấy thì mẹ chồng tôi đều đặn mỗi tháng gửi 10 triệu cho người phụ nữ kia.

Tôi nghĩ lại thì họ hàng nhà chồng không có ai ở tỉnh thành kia. Từ ngày tôi về làm dâu, nhà chồng cũng không phải chu cấp tiền bạc cho người nào. Mẹ chồng tôi đã nghỉ làm nhiều năm, khoản tiền này chắc là từ thu nhập của chồng tôi. Nhưng chồng tôi cũng chưa từng nói với tôi về chuyện này. Trong lòng tôi nảy sinh linh cảm xấu, hình như có chuyện gì đó mà tôi không được biết.

Tôi để lại những tờ giấy kia trong bao gối của mẹ chồng, quyết định giữ nguyên hiện trạng để bà không nghi ngờ. Sau khi chồng tôi về, tôi hỏi anh về người phụ nữ được mẹ tôi gửi tiền kia.

Chồng tôi ban đầu nói không biết, nhưng khi bị tôi tra hỏi liên tục thì anh đành thú nhận. Hóa ra chồng tôi có con riêng với người phụ nữ kia. Anh nói chỉ là một lần chơi qua đường nhưng lại lỡ để lại hậu quả. Mỗi tháng chồng tôi lén đưa tiền để mẹ chồng ra ngân hàng gửi cho người phụ nữ kia.

Để có thêm tiền gửi cho nhân tình và con riêng, chồng tôi đã phải làm rất nhiều việc để tôi không nghi ngờ. Quả thật 10 triệu kia không hề nhỏ, lương của chồng tôi cũng chẳng cao. Nhưng anh đành phải làm vậy để che giấu tội ngoại tình của mình.

Tôi cảm thấy rất tổn thương và mất hết tin tưởng vào chồng. Thu nhập của tôi và chồng không dư dả, nhiều khi còn thiếu thốn lo cho con của chúng tôi. Vậy mà giờ mỗi tháng anh lại chi nhiêu đó tiền cho nhân tình và con riêng. Tôi thấy mà chua chát trong lòng. Giờ tôi có nên ly hôn để chấm dứt mọi chuyện hay không?

Thấy bụng bầu 7 tháng của em dâu có hình dáng lạ, tôi lén lật vạt áo lên nhìn rồi "ngã quỵ" không thốt nên lời

Thấy bụng bầu 7 tháng của em dâu có hình dáng lạ, tôi lén lật vạt áo lên nhìn rồi "ngã quỵ" không thốt nên lời

Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ thấy bụng của em dâu có gì đó là lạ. Tôi hỏi mẹ có bao giờ được sờ bụng em dâu chưa, mẹ tôi chẳng nói gì. Tôi cứ có linh cảm em dâu đang làm chuyện giấu giếm mọi người trong nhà.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/4/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/4/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 24/4/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 24/4/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Phim mới của Nhậm Gia Luân lập thành tích, kỳ vọng bứt phá trong năm nay

Phim mới của Nhậm Gia Luân lập thành tích, kỳ vọng bứt phá trong năm nay

Hầu Minh Hạo bất ngờ bị một sao nam khác thế vai trong phim mới

Hầu Minh Hạo bất ngờ bị một sao nam khác thế vai trong phim mới

NÓNG: Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có loại giảm hơn 1.000 đồng/lít

NÓNG: Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có loại giảm hơn 1.000 đồng/lít

'Na tra' Tống Tổ Nhi nặng chưa tới 40kg khiến khán giả không khỏi lo lắng

'Na tra' Tống Tổ Nhi nặng chưa tới 40kg khiến khán giả không khỏi lo lắng

Nghẹt thở nữ y sĩ ép tim cứu người đột quỵ ở sân bay

Nghẹt thở nữ y sĩ ép tim cứu người đột quỵ ở sân bay

Từ trào lưu mạng, một người tử vong sau khi chữa bệnh bằng chanh liều cao

Từ trào lưu mạng, một người tử vong sau khi chữa bệnh bằng chanh liều cao

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 24/4/2026, 3 con giáp vượt qua bão giông, khai thông tài mệnh, giàu có hơn người, làm gì cũng phát đạt

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 24/4/2026, 3 con giáp vượt qua bão giông, khai thông tài mệnh, giàu có hơn người, làm gì cũng phát đạt

Cảnh báo: Hai trẻ ngộ độc mủ loài hoa thường trồng trước sân nhà

Cảnh báo: Hai trẻ ngộ độc mủ loài hoa thường trồng trước sân nhà

Tử vi thứ Sáu 24/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Sáu 24/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Danh tính người phụ nữ chi 300 triệu thuê 2 sát thủ ám sát đối thủ làm ăn

Danh tính người phụ nữ chi 300 triệu thuê 2 sát thủ ám sát đối thủ làm ăn

Giận chồng bỏ sang nhà bạn thân ngủ nhờ, tôi "ngã quỵ" khi nghe tiếng động lạ phát ra từ dưới gầm giường

Giận chồng bỏ sang nhà bạn thân ngủ nhờ, tôi "ngã quỵ" khi nghe tiếng động lạ phát ra từ dưới gầm giường

Thấy con sếp giống con mình "như tạc", tôi bàng hoàng phát hiện màn kịch bí mật bị che giấu

Thấy con sếp giống con mình "như tạc", tôi bàng hoàng phát hiện màn kịch bí mật bị che giấu

Chỉ vì một dòng bình luận dạo của chồng trên Facebook, tôi "rụng rời" vạch trần màn kịch ngoại tình suốt 2 năm

Chỉ vì một dòng bình luận dạo của chồng trên Facebook, tôi "rụng rời" vạch trần màn kịch ngoại tình suốt 2 năm

Vợ hiền bất ngờ mua rượu về chuốc say chồng, tôi giả vờ ngủ rồi "rụng rời" phát hiện chuyện kinh hoàng lúc 0 giờ.

Vợ hiền bất ngờ mua rượu về chuốc say chồng, tôi giả vờ ngủ rồi "rụng rời" phát hiện chuyện kinh hoàng lúc 0 giờ.

Gọi thợ đến sửa bồn cầu bị tắc, tôi "ngã quỵ" thấy thứ kinh hoàng thợ lôi ra, vạch trần bí mật của chồng

Gọi thợ đến sửa bồn cầu bị tắc, tôi "ngã quỵ" thấy thứ kinh hoàng thợ lôi ra, vạch trần bí mật của chồng

Hùng hổ đi đánh ghen cùng bạn thân, vừa phá cửa khách sạn thấy người đàn ông bên trong, tôi muốn "xỉu tại chỗ"

Hùng hổ đi đánh ghen cùng bạn thân, vừa phá cửa khách sạn thấy người đàn ông bên trong, tôi muốn "xỉu tại chỗ"