Danh tính người phụ nữ đứng sau giúp Lương Gia Huy từ bán hàng rong thành ảnh đế

Sao quốc tế 22/04/2026 18:15

Mới đây, Lương Gia Huy được vinh danh là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh đế) của Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) - Kim Tượng. Ông là diễn viên duy nhất trong lịch sử giải Kim Tượng giành Ảnh đế qua 5 thập kỷ khác nhau: Năm 26 tuổi, ông đoạt giải với “Thùy liêm thính chính” (1984), trở thành Ảnh đế trẻ nhất lịch sử; sau đó là “92 Legendary La Rose Noire” (1992), “Xã hội đen” (2005) và “Hàn chiến” (2012); đến năm 68 tuổi, Lương Gia Huy có chiếc cúp thứ 5 với “Bổ phong truy ảnh”.

Trên sân khấu, tài tử bật khóc cảm ơn vợ - Giang Gia Niên - người đã đồng hành cùng ông suốt mấy chục năm, kể cả trong thời kỳ tăm tối nhất của sự nghiệp. Giang Gia Niên được ví như “phao cứu sinh” ở mọi bước ngoặt của cuộc đời Lương Gia Huy.

Danh tính người phụ nữ đứng sau giúp Lương Gia Huy từ bán hàng rong thành ảnh đế - Ảnh 1

Sau khi vừa đoạt ảnh đế Kim Tượng lần đầu tiên, Lương Gia Huy bị giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc) tẩy chay vì sang đại lục đóng phim. Từ một ngôi sao 26 tuổi triển vọng, ông bỗng chốc thất nghiệp, không ai dám mời đóng phim. Để trang trải cuộc sống, Lương Gia Huy khi đó phải ra chợ đêm bán hàng rong.

Trong lúc ông khốn khó nhất, Giang Gia Niên xuất hiện. Khi đó, bà là nhà sản xuất kỳ cựu của Đài phát thanh và Truyền hình Hong Kong (Trung Quốc), sự nghiệp ổn định, gia cảnh tốt.

Khi cả giới giải trí quay lưng với Lương Gia Huy, chỉ mình bà chìa tay giúp đỡ, đề nghị ông thu âm một vở kịch phát thanh. Lòng tốt ấy ông ghi nhớ cả đời.

Qua tiếp xúc, hai người dần nảy sinh tình cảm. Nhưng khi hẹn hò, Lương Gia Huy nghèo đến mức mời bạn gái một ly cà phê cũng phải tính toán. Sau này ông mới biết, quán cà phê họ hay đến được giảm giá là vì bà đã âm thầm trả 50%, giúp bạn trai giữ lòng tự trọng của một người đàn ông.

Năm 1987, Lương Gia Huy tích cóp được 8.000 HKD, mua chiếc nhẫn 800 HKD, tổ chức đám cưới giản dị, không sính lễ xa hoa, cứ thế rước Giang Gia Niên về làm vợ.

Danh tính người phụ nữ đứng sau giúp Lương Gia Huy từ bán hàng rong thành ảnh đế - Ảnh 2

Câu chuyện hôn nhân của cặp đôi trở thành huyền thoại vào năm 1993. Khi đang quay phim “Người tình”, Lương Gia Huy bị một băng nhóm bắt cóc sang Philippines, ép đóng phim cho chúng. Giang Gia Niên cũng bị giữ lại.

Trong tình huống nguy hiểm cận kề, bà không hoảng loạn mà bình tĩnh thương lượng, yêu cầu gặp thủ lĩnh. Bà phân tích rằng bộ phim đang quay là dự án quốc tế lớn, nếu bị gián đoạn sẽ thiệt hại nặng nề. Thà để ông quay xong, tạo tiếng vang rồi hợp tác sau sẽ có lợi hơn cho tất cả.

Không ai ngờ một người phụ nữ bị chĩa súng lại có thể thuyết phục được xã hội đen. Cuối cùng họ được thả. Khi trở về, Lương Gia Huy ôm vợ khóc nức nở. Từ đó ông hiểu rằng, mình nợ người phụ nữ này, không cách nào trả hết.

Sau biến cố, sự nghiệp Lương Gia Huy bùng nổ trở lại. Nhờ diễn xuất đa dạng, danh xưng “Ảnh đế nghìn mặt” của ông ngày càng vững chắc. Vòn Giang Gia Niên lui về hậu phương, chăm lo gia đình. Năm 1993, họ chào đón hai con gái sinh đôi, cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Nhiều năm sau, Giang Gia Niên mắc bệnh, phải dùng thuốc dài hạn, khiến ngoại hình thay đổi. Một số phương tiện truyền thông cố tình theo dõi và chụp lén, rồi viết bài ác ý nói bà “không xứng với Ảnh đế”.

Lương Gia Huy nhiều lần công khai khẳng định, không người phụ nữ nào đẹp hơn vợ mình. Ông gọi bà là “người phụ nữ kim cương” - sẽ càng trở nên quý giá và đáng trân trọng hơn theo thời gian.

Để bù đắp cho đám cưới đơn sơ năm xưa, ông hứa cứ mỗi 10 năm sẽ tổ chức lại đám cưới và cầu hôn Giang Gia Niên bằng nhẫn mới, và ông vẫn giữ lời hứa đó suốt hàng chục năm qua.

