Vợ luôn lấy khăn che kín mặt mỗi khi cho con bú, tôi lén lật ra thì 'giận run người' phát hiện sự thật

Tâm sự 22/04/2026 18:30

Tôi không dám thừa nhận với bất kì ai rằng tôi và vợ không hạnh phúc sống cùng nhau. Vì chúng tôi hẹn hò 4 tháng rồi đi đến hôn nhân vội vàng nên thường xuyên cãi vã. Lúc mới quen, tôi thấy tính tình vợ tôi khá dễ thương, giàu lòng nhân ái. Nhưng khi lấy cô ấy về, tôi thật sự đã vỡ mộng. Vợ tôi là người phụ nữ sống ích kỷ, chẳng bao giờ nghĩ cho cảm nhận của người khác.

Vợ tôi xem thường và không tôn trọng mẹ tôi. Mẹ tôi bị chứng hở hàm ếch, không có điều kiện làm phẫu thuật nên có bề ngoài hơi dọa người. Nhưng mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn, mặc kệ bố tôi là ai, mặc kệ người khác đàm tiếu, bà hết lòng yêu thương tôi. Tôi lấy vợ là để có một gia đình, giúp mẹ tôi có tuổi già vui vẻ sum vầy con cháu.

 

Vậy mà vợ tôi không hiểu chuyện, cư xử với mẹ tôi rất khó coi. Mỗi lần cô ấy thấy mẹ tôi là lại né đi hướng khác. Nếu hôm nào vợ tôi phải ở nhà cả ngày là vợ tôi chẳng bước ra phòng khách nửa bước. Lúc mẹ tôi ốm đau, vợ tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng. Rất nhiều chuyện vợ tôi làm mẹ tôi tổn thương. Đến lúc không thể nhẫn nhịn được nữa, tôi quyết định ly hôn vợ.

Vợ luôn lấy khăn che kín mặt mỗi khi cho con bú, tôi lén lật ra thì 'giận run người' phát hiện sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tôi chưa kịp nộp đơn thì vợ có bầu. Đứa trẻ này bất ngờ xuất hiện khiến tôi bất ngờ, cũng nghĩ có lẽ là ý trời muốn tôi và vợ về lại bên nhau. Nhưng khi con tôi 8 tháng tuổi, lòng tôi tan nát. Thằng bé bị hở hàm ếch giống mẹ tôi. Dù bác sĩ có giải thích rằng thằng bé bị như thế này là do vợ tôi không cẩn thận giữ gìn mấy tháng đầu thai kì, không phải do di truyền từ mẹ tôi. Nhưng vợ tôi vẫn một mực nghĩ là do mẹ tôi.

Từ ngày con tôi bị tật, vợ tôi lơ là chẳng mấy khi ôm con. Có nhiều lần tôi thấy vợ cho con bú nhưng lại lấy khăn che kín mặt mình. Khi tôi hỏi thì cô ấy trả lời khiến tôi giận run người:

“Không muốn nhìn, ghê chết đi được!”

Tôi vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Thằng bé là con của cô ấy, vậy mà cô ấy còn chán ghét được? Tôi chỉ muốn đánh đuổi vợ đi nhưng không thể. Con trai của tôi sẽ thế nào nếu không có mẹ đây? Nhưng giờ tôi phải làm sao để vợ thay đổi?

Đột kích khách sạn bắt quả tang con dâu ngoại tình, vừa lật tấm chăn lên tôi "ngã quỵ" suýt đột quỵ vì danh tính kẻ nằm bên trong

Đột kích khách sạn bắt quả tang con dâu ngoại tình, vừa lật tấm chăn lên tôi "ngã quỵ" suýt đột quỵ vì danh tính kẻ nằm bên trong

Tôi thuê người bám theo con dâu, bao giờ thấy nó vào khách sạn thì tôi sẽ ra mặt đến tận nơi. Khoảng năm này sau, vừa nghe tin con dâu vào khách sạn thì tôi tức tốc lao vào. Tôi cho tiếp tân một chút tiền để biết số phòng con dâu thuê.

TIN MỚI NHẤT

"Tham vàng bỏ ngãi" chạy theo tiểu thư giàu có, 3 năm sau gặp lại người cũ, tôi ngã quỵ khi biết danh tính thật của em

"Tham vàng bỏ ngãi" chạy theo tiểu thư giàu có, 3 năm sau gặp lại người cũ, tôi ngã quỵ khi biết danh tính thật của em

Tâm sự 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 23/4/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 23/4/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Vợ luôn lấy khăn che kín mặt mỗi khi cho con bú, tôi lén lật ra thì "giận run người" phát hiện sự thật

Vợ luôn lấy khăn che kín mặt mỗi khi cho con bú, tôi lén lật ra thì "giận run người" phát hiện sự thật

Tâm sự 53 phút trước
Danh tính người phụ nữ đứng sau giúp Lương Gia Huy từ bán hàng rong thành ảnh đế

Danh tính người phụ nữ đứng sau giúp Lương Gia Huy từ bán hàng rong thành ảnh đế

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm trong chuyến công tác xa khiến tim tôi chệch nhịp

Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm trong chuyến công tác xa khiến tim tôi chệch nhịp

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 23/4/2026, Thần Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 23/4/2026, Thần Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Giận chồng bỏ ra khách sạn ngủ qua đêm, sáng dậy tôi "ngã quỵ" thấy bóng dáng lạ ngay bên cạnh

Giận chồng bỏ ra khách sạn ngủ qua đêm, sáng dậy tôi "ngã quỵ" thấy bóng dáng lạ ngay bên cạnh

Tâm sự Eva 1 giờ 53 phút trước
Đúng 18h hôm nay, thứ Năm 23/4/2026, 3 con giáp thiện lương hưởng lộc, dễ trúng số đổi đời, sự nghiệp thăng tiến

Đúng 18h hôm nay, thứ Năm 23/4/2026, 3 con giáp thiện lương hưởng lộc, dễ trúng số đổi đời, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Xởi lởi Trời cởi ra vào đúng ngày 23/4/2026, 3 con giáp thiện lương hưởng lộc, dễ trúng số đổi đời, sự nghiệp thăng tiến

Xởi lởi Trời cởi ra vào đúng ngày 23/4/2026, 3 con giáp thiện lương hưởng lộc, dễ trúng số đổi đời, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Vương Sở Nhiên, Trần Triết Viễn cùng nhiều ngôi sao lên tiếng về việc bán hình ảnh cho AI

Vương Sở Nhiên, Trần Triết Viễn cùng nhiều ngôi sao lên tiếng về việc bán hình ảnh cho AI

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 37 mỹ phẩm, có cả kem chống nắng Anessa, Skin Aqua

Nóng: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 37 mỹ phẩm, có cả kem chống nắng Anessa, Skin Aqua

Danh tính nam sinh lớp 9 bị điện giật tử vong khi trèo lên cột điện bắt chim

Danh tính nam sinh lớp 9 bị điện giật tử vong khi trèo lên cột điện bắt chim

NÓNG: 5 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi

NÓNG: 5 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm trong chuyến công tác xa khiến tim tôi chệch nhịp

Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm trong chuyến công tác xa khiến tim tôi chệch nhịp

Vừa nằm lên bàn đẻ đã thấy bảng tên bác sĩ, tôi "ngã quỵ" muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng tất cả đã quá muộn

Vừa nằm lên bàn đẻ đã thấy bảng tên bác sĩ, tôi "ngã quỵ" muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng tất cả đã quá muộn

Vừa lo xong đám tang cho bố chồng, tôi "ngã quỵ" thấy tờ giấy khám thai 2 tháng giấu dưới gối của ông

Vừa lo xong đám tang cho bố chồng, tôi "ngã quỵ" thấy tờ giấy khám thai 2 tháng giấu dưới gối của ông

Hàng xóm bất ngờ lắp camera chĩa thẳng sang cổng nhà mình, tôi sang đòi gỡ xuống thì thấy cảnh tượng của vợ trong máy

Hàng xóm bất ngờ lắp camera chĩa thẳng sang cổng nhà mình, tôi sang đòi gỡ xuống thì thấy cảnh tượng của vợ trong máy

Tình cờ chạm mặt người yêu cũ sau 5 năm, câu nói của anh khiến tôi "nằm ôm chồng mà lòng dậy sóng"

Tình cờ chạm mặt người yêu cũ sau 5 năm, câu nói của anh khiến tôi "nằm ôm chồng mà lòng dậy sóng"

Thấy đầu gối chị gái sưng đỏ bầm tím, tôi gặng hỏi rồi "ngã quỵ" khi biết sự thật về người anh rể đạo mạo

Thấy đầu gối chị gái sưng đỏ bầm tím, tôi gặng hỏi rồi "ngã quỵ" khi biết sự thật về người anh rể đạo mạo