Lý Tiểu Nhiễm khóc 2 đêm vì lệch tông trở thành 'trò cười' cõi mạng

Sao quốc tế 22/04/2026 16:28

Thời gian gần đây, mạng xã hội Việt - Trung không ngừng xôn xao trước màn trình diễn Giấy ghi chú tâm nguyện của Lý Tiểu Nhiễm tại vòng công diễn 1 chương trình Đạp Gió. Vốn là một diễn viên phái thực lực với nhan sắc không tuổi, việc Lý Tiểu Nhiễm lấn sân sang ca hát đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và khán giả. Tuy nhiên, chính sự vụng về đáng yêu trên sân khấu lại khiến tên tuổi của cô nổi tiếng theo một cách không ai ngờ tới.

Trong buổi livestream cùng “bà trùm giải trí” Hong Kong (Trung Quốc) Trần Lam ngày 20/4, Lý Tiểu Nhiễm thú nhận cô đã khóc suốt 2 đêm sau khi chương trình phát sóng.

Nữ diễn viên nói: “Tôi không ngờ giọng mình lại tệ đến vậy. Bình thường tôi hát karaoke vẫn ổn, nhưng khi đeo tai nghe in-ear và bước lên sân khấu, tôi hoàn toàn mất kiểm soát. Tôi đã cố giữ đúng tông, nhưng ngay nốt đầu tiên đã lệch rồi”.

Lý Tiểu Nhiễm khóc 2 đêm vì lệch tông trở thành 'trò cười' cõi mạng - Ảnh 1

Theo Lý Tiểu Nhiễm, thời gian chuẩn bị quá gấp gáp - chỉ có 24 giờ từ lúc nhận bài đến khi lên sân khấu, bao gồm cả thời gian nghỉ ngơi và các lịch trình khác.

“Tôi đã 50 tuổi rồi, không thể nhớ hết mọi thứ. Lúc lên sân khấu, đầu óc tôi trống rỗng, không nhớ nổi lời bài hát”, cô chia sẻ, mô tả cảm giác hoang mang trong lúc biểu diễn.

Trớ trêu là dù màn trình diễn gây tranh cãi, cô lại nhận được điểm bình chọn cao nhất của khán giả hiện trường, điều này càng khiến cô thêm áp lực: “Cảm giác như bị nướng trên lửa vậy. Tôi biết mình sẽ bị chỉ trích rất nhiều”.

Lý Tiểu Nhiễm nhấn mạnh cô không hề cố tình thể hiện kém và thực sự rất buồn, đặc biệt lo rằng sai sót của mình sẽ ảnh hưởng đến các đồng đội.

Lý Tiểu Nhiễm khóc 2 đêm vì lệch tông trở thành 'trò cười' cõi mạng - Ảnh 2

Sau khi nghe tâm sự, Trần Lam bật cười, khéo léo trấn an bằng câu: “Tôi còn hát lệch hơn cô”. Trần Lam cũng cho rằng, sự chân thành chính là điểm mạnh lớn nhất của Lý Tiểu Nhiễm, bà nói: “Chân thật là vũ khí mạnh nhất của cô ấy. Dù hiện tại bị hiểu lầm, nhưng sau này mọi người sẽ trân trọng điều đó”.

Trong mắt Trần Lam, những người đơn thuần, không có tâm cơ như Lý Tiểu Nhiễm đặc biệt đáng quý trong showbiz. ​​Bà thậm chí xếp Lý Tiểu Nhiễm cùng kiểu nghệ sĩ hiếm như Ninh Tịnh, Vương Phi và Thư Kỳ - những người đều mang đặc điểm “không giả tạo”.

Đến hiện tại, không ít khán giả bày tỏ sự thông cảm với Lý Tiểu Nhiễm. Họ cho rằng, cô chỉ là một diễn viên, không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nên không thể đòi hỏi khả năng ca hát tốt. Nhiều người vui vẻ đón nhận tiết mục của đội Lý Tiểu Nhiễm như một nội dung giải trí đơn thuần.

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