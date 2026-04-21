Hà Nhuận Đông 'gây bão' khi hóa thân thành tướng quân Hạng Vũ sau 14 năm

Mới đây, Hà Nhuận Đông đã tái hiện tạo hình kinh điển của “Tây Sở Bá Vương” Hạng Vũ - nhân vật trong bộ phim “Hán Sở truyền kỳ” anh từng đảm nhận năm 2012.

Mới đây, nam diễn viên Hà Nhuận Đông có mặt tại Trung tâm thể thao Olympic Túc Thiên để cổ vũ cho Giải bóng đá “Tô Siêu 2026” của tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Màn xuất hiện này có ý nghĩa đặc biệt, bởi Hà Nhuận Đông đã tái hiện tạo hình kinh điển của “Tây Sở Bá Vương” Hạng Vũ - nhân vật trong bộ phim “Hán Sở truyền kỳ” anh từng đảm nhận năm 2012 - khi tham dự trận đấu giữa đội Nam Kinh và Túc Thiên (quê hương của tướng quân Hạng Vũ). Hà Nhuận Đông khoác lên mình bộ giáp Bá Vương được phục dựng, đứng trên chiến xa, hô vang giữa hàng vạn khán giả: “Con cháu Túc Thiên ở Giang Đông đâu rồi!”. Giọng nói trầm hùng lập tức đốt cháy bầu không khí, khiến khán giả đáp lại như sóng dậy, đẩy không khí trận đấu lên cao trào.

Khi Hà Nhuận Đông điều khiển chiến xa di chuyển quanh sân, tay cầm trường kích, gương mặt cương nghị, khiến ký ức của người xem như được kéo về thời kỳ tranh hùng Sở - Hán. Dù đã trải qua 14 năm, khán giả nhận xét khí chất sát phạt của Hà Nhuận Đông trong tạo hình Hạng Vũ vẫn không thay đổi.

Đáng chú ý, bộ giáp mà Hà Nhuận Đông mặc được chính ê-kíp phục trang gốc của bộ phim truyền hình “Hán Sở truyền kỳ” 14 năm trước trực tiếp phục dựng. Để phục vụ lần xuất hiện này của tài tử 50 tuổi, đội ngũ chế tác đã tinh chỉnh tỉ mỉ dựa trên bản gốc: phần thân trên vẫn dùng giáp kim loại, giữ nguyên cảm giác nặng nề và dấu vết chiến trận; trong khi phần thân dưới được thay bằng vật liệu nhẹ, giảm trọng lượng toàn bộ bộ giáp từ khoảng 25kg xuống còn 12kg. Bộ giáp cân bằng giữa hiệu ứng trình diễn và sự thoải mái khi mặc, đồng thời vẫn giữ được độ hoành tráng về thị giác. Ý tưởng “Bá Vương trở lại” lần này bắt nguồn từ lời kêu gọi tập thể của cư dân mạng trên các nền tảng, sau khi nhân vật Hạng Vũ của Hà Nhuận Đông bất ngờ được chú ý trong thời gian gần đây. Trước hàng chục nghìn bình luận đề xuất, Cục Văn hóa - Du lịch Túc Thiên đã nhanh chóng gửi lời mời đến Hà Nhuận Đông, cuối cùng tạo nên màn hợp tác liên ngành gây chấn động. Trong vòng 1 tháng qua, Hà Nhuận Đông trở thành cái tên hot khi vai Hạng Vũ của anh được so sánh với hình ảnh “tướng quân kem nền” do Trương Lăng Hách thể hiện trong bộ phim “Trục ngọc”. Hà Nhuận Đông được khán giả mệnh danh là “hình mẫu võ tướng cổ trang”. Tài khoản Douyin của nam diễn viên tăng gần 2 triệu lượt theo dõi. Hà Nhuận Đông cũng liên tục nhận được các lời mời hợp tác, quảng cáo nhờ “hiệu ứng Hạng Vũ”.

