Hà Nhuận Đông với những vai diễn đoản mệnh: Ngô Sính gây thương nhớ một thời, Lương Sơn Bá trở thành 'huyền thoại' của màn ảnh Trung

Bên cạnh đó, nhân vật Ngô Sính chính là mẫu người đàn ông hoàn hảo của các khán giả nữ: đẹp trai, con nhà giàu, có tài kinh doanh. Anh lại là con trai duy nhất của Ngô Úy Văn – Ngô lão gia – người đứng đầu Đông Viện. Cuộc đời anh đã định sẵn sẽ kết hôn với thanh mai trúc mã của mình - tiểu thư Hồ Vịnh Mai (Hồ Hạnh Nhi). Sau đó, Ngô Sính sẽ tiếp quản cơ nghiệp gia tộc, cùng vợ xây dựng cuộc sống gia đình "con đàn cháu đống".

Với bộ phim truyền hình "gây bão" nhất trên màn ảnh nhỏ xứ Trung - Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn , ai cũng sẽ đem lòng yêu thương và đưa nhân vật Ngô Sính ( Hà Nhuận Đông ) trở thành hình tượng "người chồng quốc dân". Trong mười lăm tập đầu của bộ phim này, tần suất xuất hiện của Ngô Sính cùng nữ chính Châu Doanh (Tôn Lệ) dày đặc. So với họ, đất diễn của Thẩm Tinh Di (Trần Hiểu) lại ít hơn rất nhiều.

Thế nhưng, số phận như trêu ngươi khi Ngô Sính lại qua đời quá đột ngột. Tình tiết này đã khiến một bộ phận khán giả vô cùng đau xót, thậm chí muốn dừng xem luôn Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn. Có thể nói, sự xuất hiện ngắn ngủi của Hà Nhuận Đông trong Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn đã giúp anh để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài

Trong số các tác phẩm kinh điển từng khiến khán giả nhiều thế hệ mê mẩn, không thể không kể đến bộ phim Lương Sơn Bá Và Chúc Anh Đài. Nội dung phim được xây dựng dựa trên truyền thuyết về chuyện tình đẹp nhưng đầy bi kịch của một đôi trai gái yêu nhau sâu đậm, nhưng không thể đến được với nhau.

Trải qua ba năm học đầy sóng gió và thăng trầm, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài trở nên vô cùng tâm đầu ý hợp, bên nhau như hình với bóng và dần nảy sinh tình cảm. Thế nhưng không ngờ rằng, Chúc Anh Đài lại lọt mắt xanh của Mã Văn Tài. Vì quá yêu vị tiểu thư nhà họ Chúc , Mã công tử quyết tâm phải thành thân với nàng bằng được. Chính vì vậy, hắn đã dùng mọi thủ đoạn để buộc nhà họ Chúc gả Anh Đài cho mình. Lý do ấy đã dẫn đến cái kết đầy bi thương của chuyện tình Lương – Chúc.

Bong Bóng Mùa Hè

"Bong bóng mùa hè" của nhà văn Minh Hiểu Khê là một trong những tác phẩm khiến nhiều người day dứt suốt thời gian dài với câu chuyện, tình cảm của các nhân vật trong phim. Doãn Hạ Mạt vì thương bố nuôi nên đã đồng ý ở bên Âu Thần – chàng công tử nhà giàu cô đơn, để đổi lấy cuộc sống yên ổn cho gia đình. Một ngày, bố nuôi đưa Lạc Hi – anh chàng lãng tử, đa tài về nuôi dưỡng. Từ đó sóng gió liên tục ập tới khiến Hạ Mạt mất gia đình, phải gánh nợ nuôi em trai Tiểu Trừng, còn Lạc Hi và Âu Thần đồng thời mất tích.

"Bong bóng mùa hè" phiên bản 2010 vốn đã thu hút được sự chú ý cực lớn, bởi dàn diễn viên đều là những tên tuổi đình đám: Từ Hy Viên trong vai Doãn Hạ Mạt, Hà Nhuận Đông trong vai Âu Thần và Huỳnh Hiểu Minh trong vai Lạc Hi. Sự hóa thân rất ngọt vào vai diễn của họ càng trở thành yếu tố nuôi dưỡng tình cảm của khán giả xuyên suốt bộ phim.

Phù Dung Cẩm

Viên San San và Hà Nhuận Đông vào vai một cặp tình nhân yêu – hận đan xen trong Phù dung cẩm. Hạ Lan (Viên San San) và Cao Trọng Kỳ (Hà Nhuận Đông) nhất kiến chung tình song tình cảm của họ lại không trọn vẹn do ân oán gia đình.

Vai diễn Hạ Lan của Viên San San là một nữ sĩ thanh lịch, tài hoa. Cô sinh trưởng trong một gia đình giàu có và thế lực song cuối cùng lại rơi xuống đáy cuộc đời do bị hãm hại. Từ một nữ sinh trẻ trung phóng khoáng, Hạ Lan trở thành người phụ nữ từng trải, chịu nhiều đau khổ.

Trong khi đó, Cao Trọng Kỳ mang nợ nước thù nhà trên vai, tâm tư luôn chất chứa âm mưu, toan tính báo thù. Song, vì cuộc gặp gỡ vô tình với Hạ Lan mà mọi thứ đều thay đổi. Cặp đôi trai tài gái sắc này yêu nhưng không thể đi chung đường, cuối cùng tự dằn vặt lẫn nhau.