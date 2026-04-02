Lý do Hà Nhuận Đông tăng 2 triệu lượt theo dõi vì Trương Lăng Hách

Vào tháng 3/2026, Hà Nhuận Đông (50 tuổi) bất ngờ "gây sốt" trở lại nhờ vai Hạng Vũ trong bộ phim "Hán Sở truyền kỳ" phát sóng cách đây 14 năm.

Đến thời điểm hiện tại tài khoản Douyin của Hà Nhuận Đông tăng từ 3 triệu lên 5 triệu người theo dõi, trong khi các chủ đề liên quan thu hút hơn 1,2 tỉ lượt xem. Làn sóng "đào lại" này do cộng đồng mạng tự phát không chỉ là sự nhìn nhận lại một vai diễn kinh điển, mà còn cho thấy sự thay đổi rõ nét trong gu thẩm mỹ của phim ảnh Trung Quốc. Điều đáng chú ý là màn "lội ngược dòng" này không đến từ một dự án mới, mà xuất phát từ vai Hạng Vũ trong bộ phim cổ trang "Hán Sở truyền kỳ" đã lên sóng từ 14 năm trước.

Trong bối cảnh phim "Trục ngọc" gây tranh cãi vì hình tượng "tướng quân đánh phấn", cộng đồng mạng bất ngờ "đào lại" phiên bản của Hà Nhuận Đông như một sự tương phản rõ rệt. Khi phát sóng vào năm 2012, màn thể hiện của anh từng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Với hình ảnh quen thuộc mang nét lãng tử, nam diễn viên bị cho là chưa đủ uy lực để hóa thân thành một nhân vật lịch sử nổi tiếng về sức mạnh và sự oai hùng.

Nhiều khán giả thời điểm đó nhận xét tạo hình của anh vẫn phảng phất dáng dấp "nam chính phim tình cảm", thiếu đi sự gai góc cần có của một vị tướng. Tuy nhiên, khi đặt cạnh hình tượng trong "Trục ngọc" - nơi tạo hình bị chê quá "sạch sẽ", trang điểm đậm và thiếu cảm giác chiến trường - cách nhìn của công chúng đã thay đổi đáng kể. Sự "thô ráp" trong cả ngoại hình lẫn diễn xuất của Hà Nhuận Đông giờ đây lại được đánh giá như nét chân thực hiếm có, điều mà nhiều tác phẩm cổ trang hiện đại dường như đang dần đánh mất. Để khoác lên mình bộ giáp nặng 40kg, Hà Nhuận Đông đã dành 7 tháng để tăng cơ thể lên 95kg, thực hiện các cảnh quay cởi trần trong điều kiện âm 17°C, đảm bảo đường nét cơ bắp trung thực với tinh thần trong sử sách. Anh từ chối sử dụng các cảnh quay slow-motion cận cảnh; tất cả cảnh cưỡi ngựa và chiến đấu đều được thực hiện trực tiếp, với máu, bùn và cát phủ kín phục trang. Nhiều cảnh quay phải chịu đựng giáp nặng hàng chục kg dưới thời tiết khắc nghiệt, thậm chí dưới 0°C. Không chỉ chú trọng ngoại hình, nam diễn viên còn nghiên cứu kỹ tư liệu lịch sử để thấu hiểu nhân vật. Từ những sự kiện trọng đại trong đời Hạng Vũ đến chiều sâu tâm lý, anh xây dựng nhân vật với nhiều lớp cảm xúc: vừa kiêu hãnh của một người đứng đầu, vừa hiện rõ bi kịch của một anh hùng thất thế. Cách tiếp cận này giúp vai diễn trở nên gần gũi và chân thực, vượt ra khỏi hình mẫu anh hùng lý tưởng hóa thông thường.

Hà Nhuận Đông bất ngờ gây chú ý khi Trương Lăng Hách bị 'chế giễu'

