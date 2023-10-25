Hà Nhuận Đông gây tranh cãi khi đóng phim cổ trang ngôn tình ở tuổi U50

Sao quốc tế 25/10/2023 07:25

Sau gần 3 năm bị "đắp chiếu", dự án phim Tuế Tuế Thanh Liên do Hà Nhuận Đông và Hà Hoằng San chính thức lên sóng vào tối 23/10.

Sau gần 3 năm hẹn lần hẹn lượt, dự án phim Tuế Tuế Thanh Liên được chuyển thể từ Hi Phi Truyện (một phiên bản khác của Chân Hoàn Truyện) chính thức lên sóng "nhảy dù" vào tối 23/10. Dự án gây chú ý khi có Hà Hoằng San đóng nữ chính, song bạn diễn của cô lại là đàn anh hơn 12 tuổi Hà Nhuận Đông.

Đóng cặp với nhau trong phim, cặp đôi lại nhận về nhiều lời chê bai trên mạng xã hội vì khoảng cách tuổi tác, khí chất. Nhiều khán giả cho rằng Hà Nhuận Đông đã quá tuổi đóng những kiểu phim cổ trang ngôn tình, lại còn có bạn diễn kém hơn 1 giáp. 

Hà Nhuận Đông gây tranh cãi khi đóng phim cổ trang ngôn tình ở tuổi U50 - Ảnh 1Hà Nhuận Đông gây tranh cãi khi đóng phim cổ trang ngôn tình ở tuổi U50 - Ảnh 2Hà Nhuận Đông gây tranh cãi khi đóng phim cổ trang ngôn tình ở tuổi U50 - Ảnh 3

Bên cạnh đó, phản ứng hóa học giữa anh và Hà Hoằng San cũng bị đánh giá là nhạt nhẽo. Nhiều người thất vọng với phong cách chuyển thể cẩu thả của ekip Tuế Tuế Thanh Liên, từ một bộ phim có màu sắc cung đấu hấp dẫn trở thành dư án gia đấu "thiếu lửa".

Bản thân Hà Hoằng San được khen ngợi về nhan sắc trẻ đẹp nhưng không có gì mới mẻ, thậm chí có sự thụt lùi rõ rệt so với thời đóng nữ phụ trong Như Ý Truyện. Trong 1 năm qua, các dự án phim của cô đều "không chút bọt nước", và dễ thấy Tuế Tuế Thanh Liên cũng sẽ như vậy.

Hà Nhuận Đông gây tranh cãi khi đóng phim cổ trang ngôn tình ở tuổi U50 - Ảnh 4

Điểm cộng duy nhất cho đến hiện tại của Tuế Tuế Thanh Liên chính là nữ phụ Huỳnh Thánh Y. Sự trở lại màn ảnh của sao nữ sinh năm 1983 khiến khán giả ấn tượng, cho thấy khí chất tươi trẻ, tự nhiên và là người nắm tâm lý nhân vật ổn nhất.

Hà Nhuận Đông gây tranh cãi khi đóng phim cổ trang ngôn tình ở tuổi U50 - Ảnh 5

Nội dung phim kể về nữ chính Thanh Liên đã có người trong lòng nhưng lại bị ép đi dự tuyển tú nữ. Tưởng rằng sẽ được gả cho đại thần, song Thanh Liên về sau làm vợ bất đắc dĩ cho người con trai mờ nhạt của vị vương gia là Hạ Liên Tín. Về sau cả hai cùng nhau vượt qua nhiều phong ba của tranh đoạt tước vị, rồi nảy sinh tình cảm với nhau.

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