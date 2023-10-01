Vương Sở Nhiên 'nên duyên' với Đặng Vi trong phim cổ trang, không ngại yêu đương với 3 nam chính của Trường Tương Tư?

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Vương Sở Nhiên và Đặng Vi sẽ đóng chính trong bộ phim cổ trang "Nhập Thanh Vân".

Mới đây, mạng xã hội Weibo lan truyền tin đồn bộ đôi Vương Sở Nhiên và Đặng Vi được mời đóng chính dự án cổ trang mới. Cụ thể, cả hai sẽ đóng chính trong bộ phim "Nhập Thanh Vân", được dự tính sẽ bắt đầu khởi quay vào tháng 3/2024.

Đây là bộ phim xoay quanh câu chuyện về nữ chiến thần Minh Ý thân trúng kịch độc đi tìm kiếm thuốc giải, mà hóa thân thành vũ cơ tiếp cận người hạ độc Kỷ Bá Tể lấy được thuốc giải, nhưng đối phương cũng đem bản thân nửa chân thực nửa ngụy trang ẩn mình, giả vờ vào cuộc, hai người giúp đỡ nhau, lá trái lá phải, lại ngoài ý muốn phát hiện bí mật động trời ẩn giấu nơi tiên cảnh.

Một số tin đồn cho hay vai nam chính của dự án này đang nhắm đến Đặng Vi, sao nam được yêu thích cuồng nhiệt trong dự án Trường Tương Tư đóng chính cùng Dương Tử. Đặng Vi được mệnh danh là mỹ nam cổ trang thời đại mới, nổi tiếng qua loạt phim Ngộ Long, Trường Nguyệt Tẫn Minh...

Về phía Vương Sở Nhiên, sau vai diễn gây ra nhiều tranh cãi trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, nữ diễn viên còn dự án hiện đại Tình Yêu Có Pháo Hoa đóng chính cùng Đàn Kiện Thứ vừa quay xong vào cuối tháng 7, có tin đồn tháng 8 cô sẽ gia nhập đoàn phim Kiều Tàng, hợp tác cùng Trương Vãn Ý.

Nếu Vương Sở Nhiên tham gia bộ phim này cùng Đặng Vi thì cô nàng liên tiếp "nên duyên" với 3 nam chính của bộ phim hot đình đám vào mùa hè năm nay là "Trường Tương Tư".

Tiết lộ tạo hình nam nhân của Vương Sở Nhiên, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? Đa phần tạo hình các nhân vật do Vương Sở Nhiên đóng từ trước đến nay đều được đánh giá cao, từ gương mặt xinh đẹp đến thời trang đẹp mắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuong-so-nhien-nen-duyen-voi-ang-vi-trong-phim-co-trang-khong-ngai-yeu-uong-voi-3-nam-chinh-cua-truong-tuong-tu-620605.html