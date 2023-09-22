Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Lạp Tội Đồ Giám phần 2 đã tung ra poster phim và công bố chính thức sẽ giữ nguyên dàn diễn viên chính ban đầu là Đàn Kiện Thứ và Kim Thế Giai. Bên cạnh đó, đoàn phim cũng khẳng định sẽ không thêm nữ chính.

Trước đó, có tin đồn Vương Sở Nhiên được mời vào vai nữ chính của dự án này để ghép tuyến tình cảm với Đàn Kiện Thứ. Thông tin này đã gặp phải tranh cãi gay gắt từ cư dân mạng. Được biết, thời gian gần đây, Vương Sở Nhiên bị đang bị khán giả ghẻ lạnh vì scandal mắc bệnh ngôi sao và những chuyện liên quan đến những drama của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Chính vì thế, khán giả lo lắng cho an nguy của Đàn Kiện Thứ nên đã phản đối quyết liệt. Thông tin phim có nữ chính khiến dân tình vô cùng mừng rỡ.

Lạp Tội Đồ Giám là dự án vinh dự giành giải phim truyền hình chiếu mạng xuất sắc nhất tại lễ trao giải Truyền hình Châu Á lần thứ 27 vào cuối năm 2022. Khác với nhiều phim chiếu mạng phát sóng cùng năm, phim này chọn đề tài trinh thám, pháp y, hình sự phá án. Dù dự án không sở hữu dàn diễn viên lưu lượng mà chọn những người có thực lực.

Trong phim, Đàn Kiện Thứ vào vai Thẩm Dực - một họa sĩ nổi tiếng với khả năng vẽ truyền thần kỳ tài. Chấp nhận rời bỏ công việc giảng viên đầy triển vọng tại học viện mỹ thuật, theo lời mời từ cục cảnh sát Hải Thành, Thẩm Dực quyết định thử sức với nghề phác họa chân dung nghi phạm.

Ẩn bên dưới tính cách cầu toàn, có phần lạnh lùng, kiêu ngạo, Thẩm Dực thực chất là chàng trai có một tâm hồn nhạy cảm. Anh luôn ôm trong mình nỗi ám ảnh và đau khổ vì khả năng hội họa của mình nhiều năm về trước đã vô tình dẫn đến cái chết của viên cảnh sát hình sự tên Lôi Nhất Phỉ. Sự kiện này đã thúc đẩy Thẩm Dực dấn thân vào con đường họa sĩ pháp y.

Chỉ với giấy vẽ, cây bút chì và khả năng quan sát sắc bén, Thẩm Dực liên tục phá thành công những vụ án tưởng chừng rơi vào ngõ cụt. Từ đó, những bí ẩn đáng sợ về cái chết của Nhất Phỉ dần dần được hé mở.