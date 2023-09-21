Loạt tạo hình nhân vật Tiểu Lục của Dương Tử trong Trường Tương Tư chưa từng được công bố

Sao quốc tế 21/09/2023 13:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh hé lộ tạo hình chưa từng được lên sóng của nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) trong Trường Tương Tư.

Trường Tương Tư được công nhận là bom tấn của mùa hè 2023 khi liên tục có số điểm cao và dẫn đầu trong các bảng xếp hạng danh tiếng. Ở phần 1, phim của Dương Tử giành được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng không chỉ bởi tạo hình và màu phim chất lượng, mà còn bởi diễn xuất đồng đều của tất cả diễn viên. Vừa qua, phần 2 của phim đã được cấp phép chiếu mạng và sẽ lên sóng trong thời gian gần nhất khiến dân tình mừng rỡ.

Loạt tạo hình nhân vật Tiểu Lục của Dương Tử trong Trường Tương Tư chưa từng được công bố - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh hé lộ tạo hình chưa từng được lên sóng của nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) trong Trường Tương Tư. Nhiều khán giả cho rằng những tạo hình này có phần nữ tính và không toát lên được nét ‘ở bẩn’, bụi bặm, phóng khoáng, đầy nam tính của nhân vật Tiểu Lục.

Loạt tạo hình nhân vật Tiểu Lục của Dương Tử trong Trường Tương Tư chưa từng được công bố - Ảnh 2Loạt tạo hình nhân vật Tiểu Lục của Dương Tử trong Trường Tương Tư chưa từng được công bố - Ảnh 3Loạt tạo hình nhân vật Tiểu Lục của Dương Tử trong Trường Tương Tư chưa từng được công bố - Ảnh 4

Khi hóa thân thành nhân vật Tiểu Lục trên màn ảnh, Dương Tử đã nhận về nhiều sự khen ngợi khi diễn cảnh ‘nữ cải nam trang’. Nữ diễn viên được nhận xét là ‘diễn như không diễn’ vì cách thể hiện nhân vật tự nhiên và sinh động. Từ cách đi đứng, nói năng đều ra nét ‘đàn ông’.

Loạt tạo hình nhân vật Tiểu Lục của Dương Tử trong Trường Tương Tư chưa từng được công bố - Ảnh 5Loạt tạo hình nhân vật Tiểu Lục của Dương Tử trong Trường Tương Tư chưa từng được công bố - Ảnh 6Loạt tạo hình nhân vật Tiểu Lục của Dương Tử trong Trường Tương Tư chưa từng được công bố - Ảnh 7

Không những thế, Dương Tử còn hy sinh ‘chịu xấu’, chỉ make up nhẹ và ăn mặc lôi thôi lại dễ dàng gây ấn tượng với khán giả hơn, đúng chất một người đàn ông nghèo nhưng giàu lòng nhân ái. Chính vì thế, nhân vật Tiểu Lục được đông đảo khán giả yêu thích và luôn thống lĩnh các bảng xếp hạng độ hot của nhân vật trên phim ở thời điểm lên sóng.

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Dự án là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng Thề Ước. Từng Thề Ước được chuyển thể thành phim với tên Thượng Cổ Tình Ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Loạt tạo hình nhân vật Tiểu Lục của Dương Tử trong Trường Tương Tư chưa từng được công bố - Ảnh 8

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Vãn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đời.

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