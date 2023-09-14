Dương Tử tiếp tục khoe tạo hình 'lão hóa ngược' trên phim trường Thừa Hoan Ký

Sao quốc tế 14/09/2023 13:02

Mới đây, Dương Tử tiếp tục khoe tạo hình 'lão hóa ngược' trên phim trường Thừa Hoan Ký khiến các fan hâm mộ vô cùng thích thú.

Những ngày qua, dự án Thừa Hoan Ký do Dương Tử và Hứa Khải đóng chính đã chính thức khởi quay. Chính vì thế, những hình ảnh hậu trường của các diễn viên chính bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh đường phố của Dương Tử trên phim trường Thừa Hoan Ký. Mặc dù loạt ảnh chất lượng thấp nhưng visual nhan sắc của nàng tiểu hoa được đánh giá cao trong bộ phim.

Dương Tử tiếp tục khoe tạo hình 'lão hóa ngược' trên phim trường Thừa Hoan Ký - Ảnh 1Dương Tử tiếp tục khoe tạo hình 'lão hóa ngược' trên phim trường Thừa Hoan Ký - Ảnh 2Dương Tử tiếp tục khoe tạo hình 'lão hóa ngược' trên phim trường Thừa Hoan Ký - Ảnh 3Dương Tử tiếp tục khoe tạo hình 'lão hóa ngược' trên phim trường Thừa Hoan Ký - Ảnh 4

Có thể thấy, Dương Tử đã biết lựa chọn trang phục phù hợp với bản thân vừa khéo che khuyết điểm mà còn khiến cô nàng trông trẻ trung, năng động. Đồng thời, khán giả cũng không quên khen ngợi phong cách thời trang của nàng tiểu hoa ngày càng thăng hạng và ‘lão hóa ngược’.

Bên cạnh đó, màn tương tác bùng nổ của Dương Tử và Hứa Khải trên phim trường cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đáng chú ý, gần đây, khoảnh khắc môi chạm môi của hai người trên xe bus 2 tầng giữa trời đêm khiến nhiều ‘mọt phim ngôn tình’ phải ‘tan chảy’. Nhiều khán giả đã dành lời khen ngợi visual nhan sắc của Dương Tử và Hứa Khải và cho rằng cặp đôi chị em này trông ‘đôi lứa xứng đôi’, không có cảm giác chênh lệch tuổi tác.

Dương Tử tiếp tục khoe tạo hình 'lão hóa ngược' trên phim trường Thừa Hoan Ký - Ảnh 5Dương Tử tiếp tục khoe tạo hình 'lão hóa ngược' trên phim trường Thừa Hoan Ký - Ảnh 6

Thừa Hoan Ký là bộ phim truyền hình do Tencent kết hợp với công ty Hoa Sách Ảnh Thị đầu tư sản xuất. Kịch bản phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư. Nội dung kể về câu chuyện của nữ chính Mạch Thừa Hoan (Dương Tử) là một người phụ nữ bình thường sống trong khu nhà thuê giá rẻ của nhà nước, từ nhỏ đã có thành tích học tập xuất sắc, tính cách rất ưu tú. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô thuận lợi vào làm việc ở cơ quan nhà nước và có một người bạn trai xuất thân từ gia đình khá giả.

Dương Tử tiếp tục khoe tạo hình 'lão hóa ngược' trên phim trường Thừa Hoan Ký - Ảnh 7

Thế nhưng đúng lúc này, những sóng gió liên tiếp ập đến. Chẳng những mẹ đẻ của Mạch Thừa Hoan có mâu thuẫn với thông gia tương lai, phía gia đình bạn trai của cô cũng gặp biến cố khiến đám cưới chẳng thể diễn ra như dự kiến.

 

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