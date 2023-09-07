Dương Tử và Hứa Khải lộ hint 'hẹn hò', hôn nhau ngọt ngào giữa trời đêm?

Sao quốc tế 07/09/2023 14:05

Mới đây, mạng xã hội phát sốt trước việc Dương Tử và Hứa Khải lộ hint 'hẹn hò', hôn nhau ngọt ngào giữa trời đêm.

Những ngày qua, dự án Thừa Hoan Ký do Hứa Khải và Dương Tử đã chính thức khai máy. Chính vì thế, những hình ảnh hậu trường của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc của Dương Tử và Hứa Khải trên phim trường Thừa Hoan Ký. Đáng chú ý, khoảnh khắc môi chạm môi của hai người trên xe bus 2 tầng giữa trời đêm khiến nhiều dân tình ‘đứng ngồi không yên’ vì quá tan chảy.

Dương Tử và Hứa Khải lộ hint 'hẹn hò', hôn nhau ngọt ngào giữa trời đêm? - Ảnh 1

Không những thế, Dương Tử và Hứa Khải còn ‘công khai’ chụp hình đôi cho nhau khiến nhiều dân tình vô cùng thích thú. Dù chỉ qua những video và ảnh leak chất lượng thấp nhưng chemistry ngọt ngào của cặp đôi luôn ngập tràn màn hình.

Dương Tử và Hứa Khải lộ hint 'hẹn hò', hôn nhau ngọt ngào giữa trời đêm? - Ảnh 2Dương Tử và Hứa Khải lộ hint 'hẹn hò', hôn nhau ngọt ngào giữa trời đêm? - Ảnh 3Dương Tử và Hứa Khải lộ hint 'hẹn hò', hôn nhau ngọt ngào giữa trời đêm? - Ảnh 4Dương Tử và Hứa Khải lộ hint 'hẹn hò', hôn nhau ngọt ngào giữa trời đêm? - Ảnh 5

Dương Tử và Hứa Khải lộ hint 'hẹn hò', hôn nhau ngọt ngào giữa trời đêm? - Ảnh 6

Trước đó, không ít lần ‘cặp chị em’ này thường xuyên lộ có ảnh chung khung hình với nhau. Gần đây nhất, cả hai gây sốt khi diễn phân cảnh tình cảm, ôm ấp nhau đầy ngọt ngào. Nhiều khán giả đã dành lời khen ngợi visual nhan sắc của Dương Tử và Hứa Khải và cho rằng cặp đôi chị em này trông ‘đôi lứa xứng đôi’, không có cảm giác chênh lệch tuổi tác.

Dương Tử và Hứa Khải lộ hint 'hẹn hò', hôn nhau ngọt ngào giữa trời đêm? - Ảnh 7Dương Tử và Hứa Khải lộ hint 'hẹn hò', hôn nhau ngọt ngào giữa trời đêm? - Ảnh 8

Thừa Hoan Ký là bộ phim truyền hình do Tencent kết hợp với công ty Hoa Sách Ảnh Thị đầu tư sản xuất. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư. Nội dung kể về câu chuyện của nữ chính Mạch Thừa Hoan. Cô là một người phụ nữ bình thường sống trong khu nhà thuê giá rẻ của nhà nước, từ nhỏ đã có thành tích học tập xuất sắc, tính cách rất ưu tú. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô thuận lợi vào làm việc ở cơ quan nhà nước và có một người bạn trai xuất thân từ gia đình khá giả.

Dương Tử và Hứa Khải lộ hint 'hẹn hò', hôn nhau ngọt ngào giữa trời đêm? - Ảnh 9

Thế nhưng đúng lúc này, những sóng gió liên tiếp ập đến. Chẳng những mẹ đẻ của Mạch Thừa Hoan có mâu thuẫn với thông gia tương lai, phía gia đình bạn trai của cô cũng gặp biến cố khiến đám cưới chẳng thể diễn ra như dự kiến.

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