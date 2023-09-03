Dương Tử sắp sửa đóng chính dự án Quốc Sắc Phương Hoa, netizen mong chờ một điều?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Tử sắp sửa đóng chính dự án Quốc Sắc Phương Hoa.

Sau thành công của Trường Tương Tư, Dương Tử đã lấy lại địa vị trong lòng công chúng. Chính vì thế, có nhiều tài nguyên phim ảnh tốt hơn luôn tìm đến cô nàng. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Quốc Sắc Phương Hoa do Hoa Sách ảnh thị sản xuất đang có kế hoạch khởi quay vào tháng 12. Theo đó, nhà sản xuất đang nhắm tới Dương Tử đóng chính. Được biết, bộ phim được cầm trịch bởi đạo diễn của những dự án nổi tiếng như: Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Đi Đến Nơi Có Gió,…

Quốc Sắc Phương Hoa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ý Thiên Trọng. Đây là một tác phẩm truyền cảm hứng quy mô lớn với trang phục cổ xưa. Bộ phim có nội dung kể về Hà Duy Phương, con gái của một doanh nhân, rời nhà trong một cuộc hôn nhân vì lợi nhuận và đến Bắc Kinh một mình.

Ở nơi đây, cô bắt đầu trồng hoa mẫu đơn và lãnh đạo một nhóm phụ nữ có số phận gập ghềnh. Đồng thời, cô hỗ trợ Tưởng Trường Dương chiến đấu chống lại thế lực phản động của Hoàng tử Ninh. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Tưởng Trường Dương, biến thành ngành mang lại lợi ích cho nhân dân, phát triển thương mại, thực hiện ngoại giao kinh tế, trải qua thử thách sinh tử, cô đã chung tay bảo vệ quê hương, đất nước. Nhiều khán giả vô cùng ủng hộ Dương Tử tham gia dự án này vì đây là cơ hội mới của cô nàng trong dự án chính kịch. Bên cạnh đó, những cái tên nam chính được gọi tên là những cái tên như Đặng Vi, Trương Vãn Ý và Đàn Kiện Thứ. Vì họ mong muốn Dương Tử sẽ tái hợp với 1 trong 3 nam diễn viên ở dự án lần này sau Trường Tương Tư. Hiện tại, thông tin Dương Tử đóng chính trong Quốc Sắc Phương Hoa chỉ là đồn đoán và chưa có sự xác nhận từ phía đoàn phim. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin liên quan đến dự án mới của nàng tiểu hoa.

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