Dương Tử sắp sửa đóng chính dự án Quốc Sắc Phương Hoa, netizen mong chờ một điều?

Sao quốc tế 03/09/2023 09:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Tử sắp sửa đóng chính dự án Quốc Sắc Phương Hoa.

Sau thành công của Trường Tương Tư, Dương Tử đã lấy lại địa vị trong lòng công chúng. Chính vì thế, có nhiều tài nguyên phim ảnh tốt hơn luôn tìm đến cô nàng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Quốc Sắc Phương Hoa do Hoa Sách ảnh thị sản xuất đang có kế hoạch khởi quay vào tháng 12. Theo đó, nhà sản xuất đang nhắm tới Dương Tử đóng chính. Được biết, bộ phim được cầm trịch bởi đạo diễn của những dự án nổi tiếng như: Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Đi Đến Nơi Có Gió,…

Dương Tử sắp sửa đóng chính dự án Quốc Sắc Phương Hoa, netizen mong chờ một điều? - Ảnh 1

Quốc Sắc Phương Hoa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ý Thiên Trọng. Đây là một tác phẩm truyền cảm hứng quy mô lớn với trang phục cổ xưa. Bộ phim có nội dung kể về Hà Duy Phương, con gái của một doanh nhân, rời nhà trong một cuộc hôn nhân vì lợi nhuận và đến Bắc Kinh một mình.

Dương Tử sắp sửa đóng chính dự án Quốc Sắc Phương Hoa, netizen mong chờ một điều? - Ảnh 2

Ở nơi đây, cô bắt đầu trồng hoa mẫu đơn và lãnh đạo một nhóm phụ nữ có số phận gập ghềnh. Đồng thời, cô hỗ trợ Tưởng Trường Dương chiến đấu chống lại thế lực phản động của Hoàng tử Ninh. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Tưởng Trường Dương, biến thành ngành mang lại lợi ích cho nhân dân, phát triển thương mại, thực hiện ngoại giao kinh tế, trải qua thử thách sinh tử, cô đã chung tay bảo vệ quê hương, đất nước. 

Nhiều khán giả vô cùng ủng hộ Dương Tử tham gia dự án này vì đây là cơ hội mới của cô nàng trong dự án chính kịch. Bên cạnh đó, những cái tên nam chính được gọi tên là những cái tên như Đặng Vi, Trương Vãn Ý và Đàn Kiện Thứ. Vì họ mong muốn Dương Tử sẽ tái hợp với 1 trong 3 nam diễn viên ở dự án lần này sau Trường Tương Tư.

Dương Tử sắp sửa đóng chính dự án Quốc Sắc Phương Hoa, netizen mong chờ một điều? - Ảnh 3

Hiện tại, thông tin Dương Tử đóng chính trong Quốc Sắc Phương Hoa chỉ là đồn đoán và chưa có sự xác nhận từ phía đoàn phim. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin liên quan đến dự án mới của nàng tiểu hoa.

Diễn viên nhí trong phim mới của Trương Vãn Ý gây sốt khi có vẻ ngoài giống Dương Tử ngày nhỏ

Diễn viên nhí trong phim mới của Trương Vãn Ý gây sốt khi có vẻ ngoài giống Dương Tử ngày nhỏ

Mới đây, mạng xã hội phát sốt với khoảnh khắc diễn viên nhí trong phim mới của Trương Vãn Ý có vẻ ngoài giống Dương Tử ngày nhỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Diễn viên nhí trong phim mới của Trương Vãn Ý gây sốt khi có vẻ ngoài giống Dương Tử ngày nhỏ

Diễn viên nhí trong phim mới của Trương Vãn Ý gây sốt khi có vẻ ngoài giống Dương Tử ngày nhỏ

'Tình cũ màn ảnh' của Dương Tử sắp sửa nên duyên với Điền Hi Vi trong dự án cổ trang, netizen đồng loạt ủng hộ

'Tình cũ màn ảnh' của Dương Tử sắp sửa nên duyên với Điền Hi Vi trong dự án cổ trang, netizen đồng loạt ủng hộ

Trương Vãn Ý 'lộ hint' tái hợp với Dương Tử lần nữa sau Trường Tương Tư

Trương Vãn Ý 'lộ hint' tái hợp với Dương Tử lần nữa sau Trường Tương Tư

Dương Tử 'lén lút' hẹn hò với 'trai lạ' trong trung tâm thương mại, danh tính 'người ấy' khiến netizen bất ngờ?

Dương Tử 'lén lút' hẹn hò với 'trai lạ' trong trung tâm thương mại, danh tính 'người ấy' khiến netizen bất ngờ?

Lý do Lâm Canh Tân bị khán giả phản đối dữ dội khi 'nên duyên' cùng Dương Tử trong một dự án cổ trang đình đám?

Lý do Lâm Canh Tân bị khán giả phản đối dữ dội khi 'nên duyên' cùng Dương Tử trong một dự án cổ trang đình đám?

Đạo diễn Trường Tương Tư khen ngợi Dương Tử có thiên phú diễn xuất, 3 nam chính gây bất ngờ vì một điều?

Đạo diễn Trường Tương Tư khen ngợi Dương Tử có thiên phú diễn xuất, 3 nam chính gây bất ngờ vì một điều?

TIN MỚI NHẤT

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 42 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau