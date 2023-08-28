Lý do Lâm Canh Tân bị khán giả phản đối dữ dội khi 'nên duyên' cùng Dương Tử trong một dự án cổ trang đình đám?

Sao quốc tế 28/08/2023 14:01

Mới đây, mạng xã hội vô cùng bức xúc khi Lâm Canh Tân sắp sửa nên duyên với Dương Tử trong một dự án cổ trang đình đám. Biết được lý do phản đối ai cũng đồng tình.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thanh Trâm Hành đang tiến hành quay lại và quay bổ sung một số cảnh từng có mặt của nam chính Ngô Diệc Phàm vào tháng 9 tới. Theo đó, Lâm Canh Tân sẽ thay thế nam chính và thực hiện một số cảnh quay cùng nữ chính Dương Tử.

Lý do Lâm Canh Tân bị khán giả phản đối dữ dội khi 'nên duyên' cùng Dương Tử trong một dự án cổ trang đình đám? - Ảnh 1

Thanh Trâm Hành từng là một trong những dự án cổ trang thu hút được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả. Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của 2 lưu lượng nổi tiếng thời điểm đang ghi hình là Dương Tử và Ngô Diệc Phàm, khởi quay từ năm 2019 trong vòng 8 tháng.

Lý do Lâm Canh Tân bị khán giả phản đối dữ dội khi 'nên duyên' cùng Dương Tử trong một dự án cổ trang đình đám? - Ảnh 2

Tuy nhiên, đến năm 2021, sau khi Ngô Diệc Phàm bị phong sát, hàng loạt những tác phẩm có tên của anh đều bị réo gọi. Điển hình là Thanh Trâm Hành đã nhanh chóng lọt vào danh sách đen có nguy cơ bị ‘đắp chiếu’. Có nhiều thông tin, bộ phim đang tìm cách để kiếm cơ hội phát sóng trở lại sau scandal của Ngô Diệc Phàm.

Lý do Lâm Canh Tân bị khán giả phản đối dữ dội khi 'nên duyên' cùng Dương Tử trong một dự án cổ trang đình đám? - Ảnh 3

Mặc dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng kể từ khi rộ tin Lâm Canh Tân thay thế Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành đã nhận về làn sóng trái chiều của cộng đồng mạng.

Được biết, Lâm Canh Tân đang có dự án Dữ Phượng Hành đóng chính cùng Triệu Lệ Dĩnh sắp lên sóng. Bên cạnh đó, anh đang tham gia dự án Câu Chuyện Hoa Hồng cùng Hoắc Kiến Hoa và Lưu Diệc Phi. Chính vì thế, nhiều khán giả cho rằng anh chàng có sự nghiệp đang lên nên sẽ có nhiều cơ hội tài nguyên phim tốt.

Lý do Lâm Canh Tân bị khán giả phản đối dữ dội khi 'nên duyên' cùng Dương Tử trong một dự án cổ trang đình đám? - Ảnh 4

Lý do Lâm Canh Tân bị khán giả phản đối dữ dội khi 'nên duyên' cùng Dương Tử trong một dự án cổ trang đình đám? - Ảnh 5

Trong khi đó, Thanh Trâm Hành là dự án vướng ‘vía đen’ bị đắp chiếu đã lâu vì scandal của nam chính, việc ‘liều mình’ thay thế Ngô Diệc Phàm trong dự án này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng sau này của Lâm Canh Tân.

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Từ khóa:   Dương Tử Lâm Canh Tân Thanh Trâm Hành sao hoa ngữ cbiz

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