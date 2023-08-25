Đạo diễn Trường Tương Tư khen ngợi Dương Tử có thiên phú diễn xuất, 3 nam chính gây bất ngờ vì một điều?

Trường Tương Tư là một trong những dự án bùng nổ của mùa hè năm nay, giúp tên tuổi của Dương Tử ngày càng thăng hạng nhờ vào diễn xuất tiến bộ và thành tích tốt mà bộ phim nhận được. Mặc dù phần 1 của dự án đã chính thức khép lại nhưng những thông tin hậu trường của bộ phim vẫn được công chúng quan tâm.

Đến năm 2020, Trường Tương Tư mới chính thức hoàn thành việc cải biên với sự tham gia biên kịch của tác giả nguyên tác Đồng Hoa. Lần này, đoàn phim lại tiếp tục nhắm đến Dương Tử nhưng là cho vai nữ chính Tiểu Yêu.

Gần đây, trong một buổi phỏng vấn, đạo diễn của bộ phim Trường Tương Tư đã có những chia sẻ thú vị về các diễn viên trong phim. Được biết, vào năm 2013, Trường Tương Tư từng rục rịch khởi động phiên bản truyền hình. Khi đó, đoàn phim đã tìm đến Dương Tử và mời cô đóng vai A Niệm. Tuy nhiên vì vài lý do, dự án này đã bị gác lại.

Theo đó, trong buổi phỏng vấn, đạo diễn Trường Tương Tư đã dành nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất của Dương Tử: "Dương Tử là một diễn viên giỏi theo hướng thiên phú. Mọi câu chuyện trong kịch bản Dương Tử đều nắm rất rõ. Cô ấy yêu thích nhân vật Tiểu Yêu và nỗ lực để đưa mình đến gần hơn với nhân vật."

Bên cạnh đó, vị đạo diễn này cũng cho biết cô rất chú ý đến lối diễn xuất tự nhiên trong việc lựa chọn các diễn viên vào vai nam chính. Theo đó cô cho biết 3 nam chính Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ gây bất ngờ vì khả năng diễn xuất trong dự án lần này.

"Trương Vãn Ý có khí chất của bậc Đế vương trẻ tuổi. Trong phim, cậu ấy diễn rất tự nhiên, rất hợp với nhân vật thu mình nhẫn nhịn như Thương Huyền. Ở trường quay, Trương Vãn Ý đã thật sự đập đầu lõm cả cột nhà, mạnh đến mức ngất luôn (ở phân cảnh lên cơn ngh.iện).

Với Đặng Vi, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về cậu ấy là ngoại hình và khí chất cực kỳ giống Đồ Sơn Cảnh. Vì cậu ấy khá mới, chưa đóng nhiều phim nên ban đầu chúng tôi đã bàn bạc khá nhiều... Cách diễn của Đặng Vi thiên về dạng trải nghiệm. Thay vì diễn bằng kỹ thuật, cậu ấy nhập vai và suy nghĩ vấn đề bằng tư duy của nhân vật.

Tôi từng xem "Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng", "Quân Sư Liên Minh", "Tam Quốc Cơ Mật: Tiềm Long Tại Uyên" của Đàn Kiện Thứ nên trước khi gặp mặt, tôi đã hiểu khá rõ về cách diễn của cậu ấy. Cậu ấy vẫn luôn là sự lựa chọn duy nhất cho nhân vật Tương Liễu. Về tình cảm, Tương Liễu không thể hiện ra bên ngoài, cảm xúc không mãnh liệt, nhiều lúc còn không có cả lời thoại nên diễn viên chỉ có thể diễn bằng mắt. Nhân vật này cần rất nhiều kỹ năng diễn xuất, Đàn Kiện Thứ thật sự khiến chúng tôi bất ngờ." – Đạo diễn Trường Tương Tư chia sẻ.

Hiện tại, các khán giả vô cùng hóng chờ lịch lên sóng phần 2 của bộ phim Trường Tương Tư. Theo đó, thời điểm lên sóng của phần 2 sẽ là mùa đông năm nay thay vì mùa hè năm 2024 giống như yêu cầu của Quảng Điện. Có điều, khán giả tỏ ra không vui vì vài tháng nữa, họ mới được thưởng thức phần 2. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin đồn đoán vì nhà sản xuất vẫn chưa lên tiếng về thời điểm phát sóng Trường Tương Tư phần 2.