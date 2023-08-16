Trường Tương Tư của Dương Tử nhận được 'tin vui' khủng trước thềm kết thúc phần 1

Sao quốc tế 16/08/2023 09:15

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Tương Tư của Dương Tử nhận được 'tin vui' khủng trước thềm kết thúc phần 1.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Tương Tư của Dương Tử chính thức mở điểm douban trước thềm kết thúc phần 1. Theo đó, dự án cán mốc 7.6 điểm douban, với hơn 180 ngàn lượt đánh giá. Đây là số điểm khá tốt đối với dòng phim cổ trang, huyền huyễn.

Trường Tương Tư của Dương Tử nhận được 'tin vui' khủng trước thềm kết thúc phần 1 - Ảnh 1

Ngay từ khi lên sóng, phim nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả bởi nội dung hấp dẫn, dàn cast có diễn xuất đồng đều, mỗi người đều đem lại một hình tượng riêng. Đặc biệt, nữ chính Dương Tử cũng được khen ngợi vì có sự tìm tòi, đào sâu vào nhân vật chứ không phải là "bình hoa di động".

Trường Tương Tư của Dương Tử nhận được 'tin vui' khủng trước thềm kết thúc phần 1 - Ảnh 2

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Dự án là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng Thề Ước. Từng Thề Ứớc được chuyển thể thành phim với tên Thượng Cổ Tình Ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Trường Tương Tư của Dương Tử nhận được 'tin vui' khủng trước thềm kết thúc phần 1 - Ảnh 3

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Vãn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đời.

Trường Tương Tư của Dương Tử nhận được 'tin vui' khủng trước thềm kết thúc phần 1 - Ảnh 4

Hiện tại, theo nhiều nguồn tin lịch lên sóng dự kiến của Trường Tương Tư phần 2 sẽ diễn ra vào kỳ nghỉ đông. Các khán giả tiếp tục hóng chờ thông tin chính thức về lịch lên sóng của phần 2 dự án này.

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