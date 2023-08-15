Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh của 'người tình màn ảnh' Dương Tử và 'tiểu' Châu Tấn nhận được 'tin vui' lớn khiến dân tình phấn khích

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh do Đàn Kiện Thứ và Châu Dã đóng chính đã cán mốc 500.000 người đặt xem trên nền tảng Tencent. Ngay khi nhận được thông tin này, nhiều khán giả vô cùng phấn khích và kêu gọi đoàn phim nhanh chóng công bố lịch phát sóng.

Trước đó, đoàn phim cũng tung ra những ảnh leak hậu trường hé lộ khoảnh khắc ‘tình bể bình’ của Đàn Kiện Thư và Châu Dã. Cả hai đều sở hữu visual mãn nhãn, cùng những khoảnh khắc nắm chặt tay nhau đầy ngọt ngào khiến người hâm mộ vô cùng trông đợi chemistry bùng nổ của cặp đôi khi phim lên sóng.

Ra mắt với từ cách thành viên của nhóm nhạc nam MIC, Đàn Kiện Thứ đang ngày càng thành công sau khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Anh quen thuộc với khán giả với vai chính trong các bộ phim như Bí Ngạn, Liên Minh Quân Sư, Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, Tam Quốc Cơ Mật… Gần đây, khi dự án Trường Tương Tư lên sóng, vai diễn Tương Liễu của Đàn Kiện Thứ đã nhận sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Về phía Châu Dã, cô nàng đã gây được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả khi thủ vai A Tương trong bộ phim cổ trang đình đám Sơn Hà Lệnh do Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đóng chính. Nữ diễn viên được đánh giá là một trong những gương mặt mới đầy triển vọng của màn ảnh Hoa Ngữ. Sắp tới Châu Dã vẫn còn 3 bộ phim là Liên Tây Nam Của Chúng Ta, Hộ Tâm, Đếm Ngược Để Nói Yêu Em được lên sóng nhưng với kết quả không khả quan. Chính vì thế khán giả hy vọng lần hợp tác này với Đàn Kiện Thứ có thể giúp cô nàng phát triển hơn trong con đường sự nghiệp.

Rất Nhớ Rất Nhớ Anh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mặc Bảo Phi Bảo. Bộ phim có nội dung xoay quanh chuyện tình kì lạ của cặp đôi chính Mạc Thanh Thành (Đàn Kiện Thứ) và Cố Thanh (Châu Dã), hai người phải lòng đối phương khi lần đầu nghe qua giọng nói mà chưa một lần gặp mặt.

Thanh Thành vừa là bác sĩ vừa là "đại thần" trong giới lồng tiếng. Còn Cố Thanh là ca sĩ mạng chuyên hát dòng nhạc cổ phong, ngoài ra cô còn có khả năng biên khúc và chơi nhạc cụ giỏi. Cố Thanh không chỉ có niềm yêu thích vô tận với thanh âm, mà còn có niềm đam mê sâu sắc với các món ăn. Đây chính là con đường để Mạc Thanh Thành chinh phục trái tim cô bởi anh ngoài lồng tiếng hay, còn nấu ăn cực ngon, dần dần như gần như xa đưa Cố Thanh về bên cạnh mình, khiến cô yêu anh say đắm không thể kháng cự.