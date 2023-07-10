Trần Phi Vũ và Châu Dã 'yêu thêm lần nữa' sau Đếm Ngược Để Nói Yêu Em

Sao quốc tế 10/07/2023 12:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Trần Phi Vũ và Châu Dã sẽ 'yêu thêm lần nữa' trong một dự án thanh xuân - vườn trường.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án thanh xuân – vườn trường Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, dự án đang tiếp xúc với Trần Phi VũChâu Dã cho vai diễn Trần Lộ Chu và Từ Chi.

Trần Phi Vũ và Châu Dã 'yêu thêm lần nữa' sau Đếm Ngược Để Nói Yêu Em - Ảnh 1

Nếu thông tin này là sự thật thì đây sẽ là dự án đánh dấu sự tái hợp của Trần Phi Vũ và Châu Dã sau phim điện ảnh Đếm Ngược Để Nói Yêu Em. Nhiều khán giả đặt kì vọng vào màn tái hợp lần này vì chemistry khá tốt của cặp đôi ở dự án kết hợp trước đó.

Trần Phi Vũ và Châu Dã 'yêu thêm lần nữa' sau Đếm Ngược Để Nói Yêu Em - Ảnh 2

Được biết, phản ứng hóa học của Trần Phi Vũ và Châu Dã trong Đếm Ngược Để Nói Yêu Em rất ăn ý, ngọt ngào và bùng nổ. Trong đó nữ chính Châu Dã được nhận xét diễn xuất tiến bộ và tự nhiên hơn những tác phẩm trước, trong khi Trần Phi Vũ cũng được khen ngợi rất nhiều nhờ lối diễn linh hoạt, lời thoại rõ ràng mạch lạc cũng như khả năng phân tích thể hiện nhân vật rõ nét qua từng chi tiết nhỏ nhất.

Trần Phi Vũ và Châu Dã 'yêu thêm lần nữa' sau Đếm Ngược Để Nói Yêu Em - Ảnh 3

Mặc dù vậy, nhiều khán giả đã nhắc lại scandal giường chiếu trước đó của Trần Phi Vũ. Họ cho rằng lùm xùm vừa qua không ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến anh chàng. Tuy đã gây mất thiện cảm với một bộ phận khán giả nhưng nhìn chung, tài nguyên của nam diễn viên có lẽ không hề hấn gì, vẫn có thể quay trở lại showbiz hoạt động. Gần đây nhất, dự án Đếm Ngược Để Nói Yêu Em vẫn thuận lợi ra rạp sau scandal của nam chính.

Trần Phi Vũ và Châu Dã 'yêu thêm lần nữa' sau Đếm Ngược Để Nói Yêu Em - Ảnh 4

Được biết, vào hôm 13/2, làng giải trí xứ Trung xôn xao trước loạt ảnh giường chiếu của Trần Phi Vũ và hot girl mạng Diệc Lâm. Thông tin này lập tức gây chấn động mạng xã hội châu Á bởi trước đó, ‘Thái tử Cbiz’ có hình tượng sạch sẽ, nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ công chúng.

Trần Phi Vũ và Châu Dã 'yêu thêm lần nữa' sau Đếm Ngược Để Nói Yêu Em - Ảnh 5

Sau đó, nam diễn viên thừa nhận từng có mối quan hệ yêu đương với Diệc Lâm trong thời gian cả hai đều độc thân. Cặp đôi chia tay trong hòa bình và cô gái đã kết hôn vào một năm sau đó. Dù không vi phạm chuẩn mực đạo đức song Trần Phi Vũ vẫn mất kha khá fan vì bê bối. Hình tượng bạch mã hoàng tử mà anh dày công gây dựng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau scandal nhạy cảm này.

 

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