'Dở khóc dở cười' với khoảnh khắc netizen ngang nhiên 'đẩy thuyền' Châu Dã và Lâm Nhất trước mặt bố mẹ của nữ diễn viên

Sao quốc tế 18/07/2023 13:10

Khi tham gia sự kiện, Châu Dã và Lâm Nhất đã bị netizen ngang nhiên 'đẩy thuyền' ở trước mặt của bố mẹ nữ diễn viên.

Sự kiện thương hiệu thời trang Dior với sự tụ hội nhiều trai xinh gái đẹp của làng sao hoa ngữ gây chú ý khán giả những ngày qua. Đáng chú ý, nhan sắc của Châu Dã nhận nhiều lời khen có cánh của cộng đồng mạng.

Theo đó, Châu Dã chọn chiếc đầm nữ tính màu hồng cúp ngực, phối với túi xách Lady Dior đen và nữ trang monogram CD của thương hiệu. Cô nàng được khen ngợi xinh đẹp như búp bê bất chấp cả “hung thần cam thường” dù biểu cảm vẫn còn hơi đơ cứng. Bên cạnh đó, outfit cô nàng diện cũng bị chê khá nhiều vì dìm dáng nhưng nữ diễn viên vẫn xuất hiện đầy nổi bật tại sự kiện với visual hoàn hảo, thu hút.

'Dở khóc dở cười' với khoảnh khắc netizen ngang nhiên 'đẩy thuyền' Châu Dã và Lâm Nhất trước mặt bố mẹ của nữ diễn viên - Ảnh 1'Dở khóc dở cười' với khoảnh khắc netizen ngang nhiên 'đẩy thuyền' Châu Dã và Lâm Nhất trước mặt bố mẹ của nữ diễn viên - Ảnh 2

Đáng chú ý, dân tình đã soi ra được bố mẹ Châu Dã cũng đã có mặt và ngồi ngay phía sau con gái. Không những thế, mẹ Châu Dã còn quạt tay cho con vì sợ con bị nóng. Nhiều khán giả vừa ngưỡng mộ cô nàng hạnh phúc khi được bố mẹ hộ tống trong sự kiện lớn nhưng cũng không khỏi ‘dở khóc dở cười’ vì ngang nhiên ghép cặp cô nàng với các sao nam ngồi cạnh trước mặt bố mẹ.

'Dở khóc dở cười' với khoảnh khắc netizen ngang nhiên 'đẩy thuyền' Châu Dã và Lâm Nhất trước mặt bố mẹ của nữ diễn viên - Ảnh 3

Theo đó, trong sự kiện này, Châu Dã đã ngồi cạnh 2 nam thần Lâm Nhất và Trương Lăng Hách. Đáng chú ý, khán giả đã không ngừng đẩy thuyền Châu Dã với 2 sao nam này vì visual mãn nhãn, xứng đôi vừa lứa. Bên cạnh đó, Châu Dã và Lâm Nhất vừa hợp tác trong dự án tên Đừng Rung Động Vì Anh. Dự án đã chính thức khai máy từ tháng 2/2023.

'Dở khóc dở cười' với khoảnh khắc netizen ngang nhiên 'đẩy thuyền' Châu Dã và Lâm Nhất trước mặt bố mẹ của nữ diễn viên - Ảnh 4'Dở khóc dở cười' với khoảnh khắc netizen ngang nhiên 'đẩy thuyền' Châu Dã và Lâm Nhất trước mặt bố mẹ của nữ diễn viên - Ảnh 5

Được biết, trong những hình ảnh hậu trường của  Đừng Rung Động Vì Anh, Châu Dã và Lâm Nhất đã khiến khán giả không ít lần ‘lụi tim’ trước khoảnh khắc ‘ngọt xỉu’ chemistry tràn màn hình của cặp đôi. Thậm chí có người còn nhận định Châu Dã và Lâm Nhất như thể đang hẹn hò thật.

 

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