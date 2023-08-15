Một điểm cho thấy Dương Tử đích thị là 'fan cứng' của nguyên tác Trường Tương Tư

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một bài viết nhận định nữ chính Dương Tử đích thị là một fan hâm mộ của nguyên tác Trường Tương Tư . Theo đó, trong buổi livestream bàn luận về phân cảnh nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) bị ám sát ở rừng mai, cô nàng cũng tiết lộ lý do vì sao nhân vật Tiểu Yêu lại chọn Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) thay vì Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai) hay Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai).

Dương Tử cho biết chọn bạn đời không thể nói là bởi vì tình yêu mà người này phải phù hợp. Đối với Tương Liễu không thể chỉ xem yêu hay không yêu, đây không phải là ý nghĩa mà hai nhân vật Tiểu Yêu và Tương Liễu muốn biểu đạt. Cô cho biết nhân vật Tương Liễu còn có quốc gia, Thương Huyền muốn làm đế vương, chỉ có Đồ Sơn Cảnh từ bỏ mọi thứ để chọn Tiểu Yêu.

Không những thế, Dương Tử còn bày tỏ sự biết ơn dành cho nhân vật Tương Liễu vì đã không cho Tiểu Yêu biết tình cảm của bản thân mình nếu không kết cục của phim sẽ không còn giống như vật nữa.

Những lý giải về nhân vật của Dương Tử đã khiến không ít khán giả dành lời khen ngợi cho cô nàng vì sự thấu hiểu không chỉ cho nhân vật của mình thủ vai mà còn với các nhân vật khác. Chính vì thế, cô nàng mới có thể hoàn thành tốt vai diễn và mang về nhiều thành tích tốt cho bộ phim.

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Dự án là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng Thề Ứớc. Từng Thề Ứớc được chuyển thể thành phim với tên Thượng Cổ Tình Ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Vãn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đời.