'Người tình màn ảnh' của Dương Tử khiến netizen dậy sóng vì chưa tốt nghiệp đại học, biết được 'ẩn tình' thực sự ai cũng cảm thương

Những ngày qua, bộ phim Trường Tương Tư đang thu hút được nhiều sự chú ý khi lên sóng. Nhờ vào thành công của bộ phim, cặp đôi Dương Tử và Đặng Vi hiện tại cũng nhận được sự yêu quý của đông đảo khán giả bởi sự đẹp đôi và diễn xuất ăn ý. Nếu như Dương Tử được đánh giá cao vì có lối diễn xuất tiến bộ hay nhan sắc cải thiện thì Đặng Vi lại gây chú ý vì gương mặt điển trai và phản ứng hóa học ngọt ngào với nữ đỉnh lưu 90.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rầm rộ trước thông tin Đặng Vi vốn chưa tốt nghiệp đại học. Cụ thể, theo thông tin đăng tải thì Đặng Vi trước đây từng theo học tại Học viện Kinh kịch Trung Quốc. Tuy nhiên, nam diễn viên chưa tốt nghiệp mà bỏ ngang, chuyển hướng làm diễn viên.

Giữa làn sóng chỉ trích dữ dội thì nhiều blogger lên tiếng bênh vực. Theo đó, cộng đồng mạng bắt đầu lục lại quá khứ của Đặng Vi. Theo đó, nam diễn viên từng học múa hơn 10 năm, lọt top 22 thí sinh xuất sắc nhất được tuyển vào Học viện Kinh kịch Trung Quốc và Nhà hát Ca múa nhạc Trung Quốc.

Tuy nhiên, khi đang theo học tại trường, Đặng Vi bất ngờ gặp chấn thương nghiêm trọng, phải sang Mỹ điều trị 1 năm. Khi trở về, anh không thể khôi phục hoàn toàn để theo đuổi ước mơ múa nên đã quyết định không hoàn thành việc học ở trường.

Sau đó, Đặng Vi chuyển hướng sang làm diễn viên và ra mắt lần đầu vào tháng 5/2021. Từ đó đến nay, nam diễn viên tham gia đóng một số vai phụ trong phim truyền hình nhưng được ít người biết đến. Mãi đến khi Trường Tương Tư phát sóng, tên tuổi của Đặng Vi mới ngày càng nổi tiếng và đến gần hơn với công chúng.

Khi tin tức được sáng tỏ, cộng đồng mạng không khỏi tiếc nuối cho Đặng Vi. Được biết, khoa vũ kịch của Trung Hí cạnh tranh rất cao nên trúng tuyển cũng không dễ dàng gì. Đặng Vi thì đã theo học khiêu vũ từ nhỏ, có thể xem việc vào trường múa chuyên nghiệp như giấc mơ cả đời của anh. Mặt khác, nhiều người hâm mộ cho rằng thay vì đào bới chuyện đau lòng ở quá khứ, nên tôn trọng và tiếp tục ủng hộ sự nghiệp diễn xuất hiện tại của Đặng Vi.