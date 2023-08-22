Dương Tử và 'người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên trong một dự án cổ trang, netizen ủng hộ vì một điều?

Sao quốc tế 22/08/2023 12:20

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Đích Mưu đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, dự án đang nhắm tới Dương Tử và Trần Triết Viễn đóng chính. Netizen ủng hộ vì một điều.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Đích Mưu đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, dự án đang nhắm tới Dương TửTrần Triết Viễn đóng chính. Trước đó, có thông tin Cung Tuấn sẽ vào vai nam chính trong bộ phim này. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh chàng đã lên tiếng phủ nhận.

Dương Tử và 'người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên trong một dự án cổ trang, netizen ủng hộ vì một điều? - Ảnh 1

Nếu tin đồn Dương Tử và Trần Triết Viễn hợp tác trong dự án Đích Mưu thì đây sẽ ‘cơ hội ngàn vàng’ cho sự nghiệp của Trần Triết Viễn. Được biết, Dương Tử vốn có tiếng là 'vượng nam chính'. Nhiều diễn viên nam đóng cặp với Dương Tử như Lý Hiện, Đặng Luân, Thành Nghị hay bộ ba của Trường Tương Tư đều có sự nghiệp tốt sau khi hợp tác cùng cô.

Dương Tử và 'người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên trong một dự án cổ trang, netizen ủng hộ vì một điều? - Ảnh 2

Trước đó, Trần Triết Viễn nâng tầm tên tuổi sau khi tham gia dự án thanh xuân Vụng Trộm Không Thể Giấu cùng Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, đến khi dự án cổ trang Lang Quân Không Như Ý lên sóng nhận về kết quả khá tệ. Chính vì thế, nếu hợp tác cùng Dương Tử trong dự án lần này sẽ là cơ hội cho anh chàng học hỏi kĩ năng diễn xuất cùng ‘đàn chị’ lưu lượng mà còn là bước chuyển mình trong sự nghiệp với dự án cổ trang.

Dương Tử và 'người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên trong một dự án cổ trang, netizen ủng hộ vì một điều? - Ảnh 3Dương Tử và 'người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên trong một dự án cổ trang, netizen ủng hộ vì một điều? - Ảnh 4

Đích Mưu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diện Bắc Mi Nam. Nội dung chính kể về ngũ tiểu thư Nhậm Dao Kỳ, kiếp trước trở thành quân cờ mưu đồ lợi ích của gia tộc, bị đưa cho thái giám làm thê tử khiến cho cha mẹ và chị gái đều không được chết yên lành.

Sau khi có cơ hội sống lại lần nữ, Nhậm Dao Kỳ trở về khi chưa có biến cố xảy ra. Cô đã thề phải chặt đứt tất cả móng vuốt những kẻ có ý đồ nắm trong tay sinh tử của cả nhà, tính toán chu toàn để cha mẹ và chị gái được cả đời hạnh phúc. Đối mặt với di nương lòng đầy kế hoạch nham hiểm, một đám trưởng bối chỉ biết đến lợi ích, đan xen thế gia ân oán phức tạp, cô đã dùng hết mưu lược, tính kế lòng người, lột trần bộ mặt thật của họ, tiêu diệt trong vô hình. Nhậm Dao Kỳ vô tình làm đảo loạn bố cục thế tộc Yến Bắc cũng vì thế mà quen biết với Yến Bắc vương phủ Nhị công tử Tiêu Tĩnh Tây và Vân gia Nhị công tử Vân Văn Phóng .

Dương Tử và 'người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên trong một dự án cổ trang, netizen ủng hộ vì một điều? - Ảnh 5

Tiêu Tĩnh Tây chàng là người nắm quyền thực sự của Yến Bắc vương phủ, mỹ nam bậc nhất, nhưng bên ngoài đồn chàng sức khỏe cực yếu, có thể lìa đời bất cứ lúc nào. Anh bị sự thông minh, cẩn trọng, kiên trì của nàng cuốn hút rồi cảm mến mà tương tư.

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Cẩm Tú An Ninh do Trương Vãn Ý và Nhậm Mẫn đóng chính đã chính thức đóng máy. Bên cạnh đó, đoàn phim cũng tung ra hình ảnh của các diễn chính vào dịp này.

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Từ khóa:   Dương Tử Trần Triết Viễn Đích Mưu sao hoa ngữ cbiz

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