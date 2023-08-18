Lỡ duyên trong Vân Tú Hành, 'người tình màn ảnh' của Dương Tử và Lý Nhất Đồng sắp sửa 'thành đôi' trong dự án cổ trang mới?

Nếu tin đồn này là sự thật thì có khả năng Đặng Vi và Lý Nhất Đồng sẽ tái hợp sau lần hợp tác trong dự án Vân Tú Hành. Được biết, ở Vân Tú Hành, Lý Nhất Đồng vào vai nữ chính còn Đặng Vi vào vai nam phụ. Kể từ khi công bố tạo hình đến khi khởi quay, cả hai đều khiến dân tình phát sốt trước nhan sắc cổ trang mãn nhãn. Đáng chú ý, tạo hình "hắc ám" của Đặng Vi rất hút mắt, tạo tương phản rất lớn với các vai diễn thanh tao, thư sinh của anh chàng trước kia.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Cửu Trọng Tử đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, nhà sản xuất phim đang nhắm tới Đặng Vi và Lý Nhất Đồng là nam nữ chính của phim.

Bắt đầu diễn xuất từ năm 2016, Lý Nhất Đồng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, kiều diễm, khả năng diễn xuất ổn định. Với vai diễn Hoàng Dung trong Anh Hùng Xạ Điêu 2017, không chỉ nổi tiếng tại Trung Quốc, vai diễn này giúp cô lọt vào top 10 minh tinh đại lục được yêu thích nhất ở Hong Kong năm 2017.

Tuy nhiên, sau nhiều năm cố gắng, Lý Nhất Đồng vẫn chỉ là sao hạng B. Thậm chí, cô còn thường bị xếp vào nhóm diễn viên khó bật lên hạng A trong giới giải trí. Cô nhận được những bộ phim có đội ngũ tốt, bạn diễn là nam thần nổi tiếng nhưng không thể vươn lên đứng đầu nhóm tiểu hoa đán 9X.

Con đường chinh phục khán giả của Đặng Vi cũng gian truân không kém Lý Nhất Đồng. Năm 2020, Đặng Vi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất qua bộ phim đầu tay Ngộ Long, đóng chính cùng Vương Hạc Đệ và Chúc Tự Đan. Gương mặt cuốn hút, ngũ quan góc cạnh cùng vóc dáng phù hợp tạo hình cổ trang là ấn tượng đầu tiên mà Đặng Vi mang đến cho khán giả. Tuy nhiên, những dự án tiếp theo lại không đủ sức hút trong lòng khán giả.

Đến đầu năm 2023, khi góp mặt trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Đặng Vi đảm nhận vai Tiêu Lẫm/Công Dã Tịch Vô/Tang Hựu, đa phần khán giả đều công nhận anh chàng có thể xếp vào hàng nam thần cổ trang thế hệ mới. Nhưng vận may vẫn chưa mỉm cười với Đặng Vi, danh tiếng tích cóp được từ phim cổ trang tiên hiệp cấp S+ này chưa thực sự đáng kể.

Mãi cho đến khi siêu phẩm cổ trang Trường Tương Tư phát hành, tên tuổi của Đặng Vi mới bắt đầu vươn lên tầm cao mới. Có được cơ hội diễn xuất cùng nữ đỉnh lưu thế hệ 90 Dương Tử, diễn viên đàn anh nhiều kinh nghiệm Trương Vãn Ý và Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi thành công chinh phục đông đảo khán giả nhờ diện mạo và lối diễn xuất khéo léo, giàu tình cảm.