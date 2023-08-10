Hé lộ một điểm chung không ngờ của hai nam thần Vương Hạc Đệ và Đặng Vi

Sao quốc tế 10/08/2023 14:06

Vương Hạc Đệ và Đặng Vi đều là hai mỹ nam thế hệ mới nổi tiếng của làng Hoa ngữ hiện nay. Mới đây, một blogger phát hiện điểm chung thú vị giữa hai nam thần này.

Vương Hạc ĐệĐặng Vi đều là hai mỹ nam thế hệ mới nổi tiếng của làng Hoa ngữ hiện nay. Cả hai đều sở hữu ngoại hình bad boy, lạnh lùng khiến không ít fan hâm mộ mê đắm. Mới đây, một blogger phát hiện điểm chung thú vị giữa hai nam thần này.

Hé lộ một điểm chung không ngờ của hai nam thần Vương Hạc Đệ và Đặng Vi - Ảnh 1

Theo đó, Vương Hạc Đệ và Đặng Vi đều cùng góp mặt trong dự án ‘thảm họa’ Ngộ Long. Tuy nhiên, sau dự án này, hai nam thần nhờ vào một dự án cổ trang chiếu hè bùng nổ đã giúp cho tên tuổi có bước đột phá lớn.

Hé lộ một điểm chung không ngờ của hai nam thần Vương Hạc Đệ và Đặng Vi - Ảnh 2

Hé lộ một điểm chung không ngờ của hai nam thần Vương Hạc Đệ và Đặng Vi - Ảnh 3

Được biết, trong Ngộ Long, Vương Hạc Đệ vào vai Uất Trì Long Viêm có tính cách lạnh lùng, cô độc, luôn che giấu cảm xúc. Tuy nhiên, sự lạnh lùng của nhân vật đã được Vương Hạc Đệ thể hiện thành gương mặt "đơ không cảm xúc", đơ đến mức khán giả nhận xét trông nữ chính Chúc Tự Đan như đang đóng phim với một ma-nơ-canh.

Hé lộ một điểm chung không ngờ của hai nam thần Vương Hạc Đệ và Đặng Vi - Ảnh 4

Về phần Đặng Vi có vẻ khá khẩm hơn Vương Hạc Đệ. Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng luôn thiên vị với người mình yêu thích của nhân vật Tuyết Thiên Tầm đã khiến Đặng Vi được khán giả ưu ái. Nét đẹp trai xán lạn tỏa nắng cùng ánh mắt thâm tình của nam thần khiến ai nhìn thấy cũng phải rung động. Nhờ visual quá mức nổi bật cộng thêm năng khiếu diễn xuất, ngay trong lần đầu ra mắt công chúng, anh chàng đã để lại dấu ấn khó quên.

Hé lộ một điểm chung không ngờ của hai nam thần Vương Hạc Đệ và Đặng Vi - Ảnh 5

May mắn cho Vương Hạc Đệ là nhờ vào sự bùng nổ của dự án Thương Lan Quyết vào năm 2022 đã cứu vãn sự nghiệp của anh chàng. Với vai diễn ‘Ma tôn’ Đông Phương Thanh Thương với visual bá đạo, ngông cuồng trong tính cách đã khiến anh chàng thu nạp nhiều fan hâm mộ.

Hé lộ một điểm chung không ngờ của hai nam thần Vương Hạc Đệ và Đặng Vi - Ảnh 6

Từ một sao nam ít tên tuổi, Vương Hạc Đệ vươn lên hàng tiểu sinh 95 của làng giải trí Hoa ngữ cũng như có nhiều cơ hội trong nhiều dự án nghệ thuật lớn.

Về phần Đặng Vi, khi siêu phẩm cổ trang Trường Tương Tư phát hành vào mùa hè năm 2023, tên tuổi của anh chàng mới bắt đầu vươn lên tầm cao mới. Có được cơ hội diễn xuất cùng nữ đỉnh lưu thế hệ 90 Dương Tử, diễn viên đàn anh nhiều kinh nghiệm Trương Vãn Ý và Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi thành công chinh phục đông đảo khán giả nhờ diện mạo và lối diễn xuất khéo léo, giàu tình cảm.

Hé lộ một điểm chung không ngờ của hai nam thần Vương Hạc Đệ và Đặng Vi - Ảnh 7

Hội tụ đủ nhan sắc, diễn xuất bằng biểu cảm và hình thể nên Đặng Vi hiển nhiên trở thành một trong số những gương mặt mới có tiềm năng của màn ảnh nhỏ Trung Quốc.

Tạo hình nghèo khổ, nhem nhuốc nhưng không lu mờ được nhan sắc của Vương Hạc Đệ trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc Vương Hạc Đệ trong tạo hình nghèo khổ, nhem nhuốc trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân.

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