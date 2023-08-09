Tạo hình nghèo khổ, nhem nhuốc nhưng không lu mờ được nhan sắc của Vương Hạc Đệ trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân

Với lợi thế ngoại hình đẹp, tính cách hài hước, Vương Hạc Đệ nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Thời gian gần đây, anh chàng đang ở phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân. Chính vì thế, những khoảnh khắc hậu trường của anh chàng luôn được công chúng chú ý.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc Vương Hạc Đệ trong tạo hình nghèo khổ, nhem nhuốc trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân. Mặc dù tạo hình có phần bần hèn nhưng vẫn không làm lu mờ đi nhan sắc mãn nhãn của anh chàng. Nhiều khán giả còn không khỏi bật cười khi anh chàng còn tạo dáng hài hước, đáng yêu.