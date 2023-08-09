Tạo hình nghèo khổ, nhem nhuốc nhưng không lu mờ được nhan sắc của Vương Hạc Đệ trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc Vương Hạc Đệ trong tạo hình nghèo khổ, nhem nhuốc trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân.
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Với lợi thế ngoại hình đẹp, tính cách hài hước, Vương Hạc Đệ nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Thời gian gần đây, anh chàng đang ở phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân. Chính vì thế, những khoảnh khắc hậu trường của anh chàng luôn được công chúng chú ý.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc Vương Hạc Đệ trong tạo hình nghèo khổ, nhem nhuốc trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân. Mặc dù tạo hình có phần bần hèn nhưng vẫn không làm lu mờ đi nhan sắc mãn nhãn của anh chàng. Nhiều khán giả còn không khỏi bật cười khi anh chàng còn tạo dáng hài hước, đáng yêu.
Trước đó, những hình ảnh về tạo hình của Vương Hạc Đệ được công chúng hết lời khen ngợi. Với sắc vóc và tạo hình cổ trang lần này của anh chàng khiến nhiều fan nguyên tác cho rằng Vương Hạc Đệ như nhân vật từ chính tiểu thuyết bước ra.
Đại Phụng Đả Canh Nhân là đại tác phẩm trên web văn học mạng Khởi Điểm, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lang, thuộc thể loại tiên hiệp.
Bộ phim có nội dung xoay quanh nhân vật chính Hứa Thất An và câu chuyện bắt đầu lúc anh 17 tuổi. Vốn là cảnh sát tại thời hiện đại, Hứa Thất An rất giỏi việc điều tra phá án, về sau chuyển sang làm kinh doanh. Hứa Thất An không may trúng độc chết đi, vô tình xuyên không về vương triều Đại Phụng trở thành bổ khoái của huyện nha Hạt Trường Lạc, phủ Kinh Triệu. Còn nữ chính Lâm An là nhị công chúa của Đại Phụng, tính tình ngây thơ tùy hứng, vừa mềm mại, vừa có chút kiêu ngạo vừa mềm mại đáng yêu. Sau này, nàng được gả cho Hứa Thất An.