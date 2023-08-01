Dân tình phát sốt trước khoảnh khắc chung khung hình của 2 mỹ nam 'hệ hầu' Vương Hạc Đệ và Ngao Thụy Bằng

Sao quốc tế 01/08/2023 09:29

Mới đây, khi tham gia một chương trình giải trí, hai mỹ nam ‘hệ hầu’ Vương Hạc Đệ và Ngao Thụy Bằng ‘không hẹn mà gặp’ chung khung hình với nhau khiến dân tình phấn khích.

Làng giải trí xứ Trung luôn hội tụ nhiều nhan sắc mỹ nam đỉnh cao khiến dân tình mê mẩn. Thông thường, các fan xứ Trung thường lấy các hình ảnh động vật như cún, mèo, thỏ,… để hình dung nhan sắc của thần tượng mình. Đáng chú ý, có nhiều sao nam Hoa ngữ sở hữu gương mặt ‘hệ hầu’. Được biết, nhan sắc ‘hệ hầu’ được mô tả có gương mặt dài, hàm dưới nhọn, lông mày hếch lên, mắt sâu, mũi cao, môi mỏng.

Đáng chú ý, mới đây, khi tham gia một chương trình giải trí, hai mỹ nam ‘hệ hầu’ Vương Hạc ĐệNgao Thụy Bằng ‘không hẹn mà gặp’ đều chung khung hình với nhau. Cả hai được đều có gương mặt nhỏ nhắn nhưng ngũ quan lại cân đối hài hòa, cùng đôi lông mày hếch lên càng tăng tính hoang dã khiến dân tình không khỏi mê mẩn.

Dân tình phát sốt trước khoảnh khắc chung khung hình của 2 mỹ nam 'hệ hầu' Vương Hạc Đệ và Ngao Thụy Bằng - Ảnh 1Dân tình phát sốt trước khoảnh khắc chung khung hình của 2 mỹ nam 'hệ hầu' Vương Hạc Đệ và Ngao Thụy Bằng - Ảnh 2Dân tình phát sốt trước khoảnh khắc chung khung hình của 2 mỹ nam 'hệ hầu' Vương Hạc Đệ và Ngao Thụy Bằng - Ảnh 3Dân tình phát sốt trước khoảnh khắc chung khung hình của 2 mỹ nam 'hệ hầu' Vương Hạc Đệ và Ngao Thụy Bằng - Ảnh 4Dân tình phát sốt trước khoảnh khắc chung khung hình của 2 mỹ nam 'hệ hầu' Vương Hạc Đệ và Ngao Thụy Bằng - Ảnh 5

Trước khi được biết đến với vai trò là một diễn viên, Vương Hạc Đệ từng là tiếp viên hàng không. Bất ngờ chuyển sang làm nghệ thuật, nam thần đã thu hút được một lượng fan hùng hậu nhờ vai diễn trong: Tân Vườn Sao Băng, Tương Dạ, Ngộ Long...

Dân tình phát sốt trước khoảnh khắc chung khung hình của 2 mỹ nam 'hệ hầu' Vương Hạc Đệ và Ngao Thụy Bằng - Ảnh 6

Năm 2022 chính là một năm thành công của Vương Hạc Đệ. Nhờ thành công vang dội của Thương Lan Quyết mà danh tiếng của nam diễn viên đã bước lên tầm cao mới. Với hình ảnh chàng 'ma tôn' lạnh lùng, 'cool ngầu', gương mặt không góc chết, Vương Hạc Đệ gây sốt trên diện rộng. Đồng thời, Vương Hạc Đệ đã được bình chọn là một trong 'Tứ đại đỉnh lưu năm 2022', đứng bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Ngô Lỗi.

Dân tình phát sốt trước khoảnh khắc chung khung hình của 2 mỹ nam 'hệ hầu' Vương Hạc Đệ và Ngao Thụy Bằng - Ảnh 7

Ngao Thụy Bằng là nam diễn viên trẻ điển trai, đang lên của màn ảnh Trung. Anh lần đầu ghi điểm với khán giả qua phim ngôn tình thanh xuân Yêu Nhau Đi, Thực Mộng Quân. Gần đây nhất, Ngao Thụy Bằng được biết đến rộng rãi nhờ thủ vai Lôi Vô Kiệt trong siêu phẩm cổ trang Thiếu Niên Ca Hành. Sắp tới, nam diễn viên sẽ tham gia Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý remake.

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