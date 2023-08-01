Dân tình phát sốt trước khoảnh khắc chung khung hình của 2 mỹ nam 'hệ hầu' Vương Hạc Đệ và Ngao Thụy Bằng

Làng giải trí xứ Trung luôn hội tụ nhiều nhan sắc mỹ nam đỉnh cao khiến dân tình mê mẩn. Thông thường, các fan xứ Trung thường lấy các hình ảnh động vật như cún, mèo, thỏ,… để hình dung nhan sắc của thần tượng mình. Đáng chú ý, có nhiều sao nam Hoa ngữ sở hữu gương mặt ‘hệ hầu’. Được biết, nhan sắc ‘hệ hầu’ được mô tả có gương mặt dài, hàm dưới nhọn, lông mày hếch lên, mắt sâu, mũi cao, môi mỏng.

Đáng chú ý, mới đây, khi tham gia một chương trình giải trí, hai mỹ nam ‘hệ hầu’ Vương Hạc Đệ và Ngao Thụy Bằng ‘không hẹn mà gặp’ đều chung khung hình với nhau. Cả hai được đều có gương mặt nhỏ nhắn nhưng ngũ quan lại cân đối hài hòa, cùng đôi lông mày hếch lên càng tăng tính hoang dã khiến dân tình không khỏi mê mẩn.