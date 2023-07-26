Dân tình phát sốt với tạo hình cổ trang của Vương Hạc Đệ trong Đại Phụng Đả Canh Nhân, netizen còn mong chờ một điều?

Mới đây, mạng xã hội phát sốt với loạt ảnh leak hé lộ tạo hình của Vương Hạc Đệ trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân.
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Những ngày qua, dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân do Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng chính đã chính thức khai máy. Chính vì thế, những khoảnh khắc hậu trường liên quan đến cặp đôi chính luôn được công chúng quan tâm.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak hé lộ tạo hình của Vương Hạc Đệ trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân. Theo đó, anh chàng xuất hiện với visual đầy tuấn tú trong trang phục áo choàng gấm màu xanh lam, thêu hoa văn mây xanh nhạt. Có thể thấy, sắc vóc anh chàng trong dự án lần này mang cảm giác có sự pha trộn giữa công tử của nhà danh gia vọng tộc và thiếu niên phóng khoáng chốn giang hồ.
Bên cạnh đó, không ít khán giả cũng mong chờ tạo hình của Điền Hi Vi trong dự án lần này. Trước đó, trong buổi khai máy, nhan sắc của cô nàng khiến dân tình mê mẩn. Chính vì thế, nếu 2 visual nhan sắc Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi cùng nhau xuất hiện thì hứa hẹn sẽ mang đến một tác phẩm bùng nổ.
Đại Phụng Đả Canh Nhân là đại tác phẩm trên web văn học mạng Khởi Điểm, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lang, thuộc thể loại tiên hiệp.
Bộ phim có nội dung xoay quanh nhân vật chính Hứa Thất An và câu chuyện bắt đầu lúc anh 17 tuổi. Vốn là cảnh sát tại thời hiện đại, Hứa Thất An rất giỏi việc điều tra phá án, về sau chuyển sang làm kinh doanh. Hứa Thất An không may trúng độc chết đi, vô tình xuyên không về vương triều Đại Phụng trở thành bổ khoái của huyện nha Hạt Trường Lạc, phủ Kinh Triệu. Còn nữ chính Lâm An là nhị công chúa của Đại Phụng, tính tình ngây thơ tùy hứng, vừa mềm mại, vừa có chút kiêu ngạo vừa mềm mại đáng yêu. Sau này, nàng được gả cho Hứa Thất An.