Dân tình phát sốt với tạo hình cổ trang của Vương Hạc Đệ trong Đại Phụng Đả Canh Nhân, netizen còn mong chờ một điều?

Những ngày qua, dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân do Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng chính đã chính thức khai máy. Chính vì thế, những khoảnh khắc hậu trường liên quan đến cặp đôi chính luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak hé lộ tạo hình của Vương Hạc Đệ trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân. Theo đó, anh chàng xuất hiện với visual đầy tuấn tú trong trang phục áo choàng gấm màu xanh lam, thêu hoa văn mây xanh nhạt. Có thể thấy, sắc vóc anh chàng trong dự án lần này mang cảm giác có sự pha trộn giữa công tử của nhà danh gia vọng tộc và thiếu niên phóng khoáng chốn giang hồ.