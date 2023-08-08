Vương Hạc Đệ lập kỷ lục 'khủng' trên các nền tảng mạng xã hội, xứng danh 'lưu lượng thế hệ mới'

Nhờ thành công của vai diễn Ma Tôn trong Thương Lan Quyết , Vương Hạc Đệ đã có cú chuyển mình ngoạn mục, sự nghiệp thăng hạng, trở thành ‘lưu lượng’ thế hệ mới có tiềm năng nhất hiện nay.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin lượt xem trên Douyin của Vương Hạc Đệ đã chính thức phá mốc 50 tỷ lượt. Bên cạnh đó, tag ‘Vương Hạc Đệ’ của anh chàng trên mạng xã hội Tiểu Hồng Thư cũng đã phá 50 tỷ. Hiện tại, anh chàng đang là nghệ sĩ có tag top 1 trên nền tảng này.

Có thể nói, kể từ mùa hè năm 2022 đến nay được xem là thời điểm khá thành công của Vương Hạc Đệ khi luôn được các đoàn phim và nhãn hàng săn đón. Được biết, anh chàng vào hoạt động nghệ thuật 5 năm nhưng thời gian trước, sự hiện diện của Vương Hạc Đệ trong ngành giải trí không mấy được chú ý đến.

Thời điểm khi tham gia bộ phim cổ trang Ngộ Long, diễn xuất của Vương Hạc Đệ trong phim này diễn xuất cũng không được đánh giá cao. Tuy nhiên, khi đóng Đông Phương Thanh Thương trong Thương Lan Quyết, đánh giá của khán giả về anh chàng lập tức thay đổi, diễn xuất của anh như được ghi nhận hơn nhờ chọn vai phù hợp.

Không chỉ nhờ diễn xuất ngày càng tiến bộ mà khả năng tấu hài của Vương Hạc Đệ cũng là một phần giúp anh chàng được nhiều công chúng yêu mến. Được biết, anh chàng nổi tiếng khi sở hữu ‘giao diện’ bad boy, cool ngầu nhưng ‘hệ điều hành’ 'hệ điều hành' không thể 'hài chúa' hơn.

Anh chàng khiến không ít khán giả ‘cười xỉu’ với mọi hành động của mình trong đời sống lẫn phim trường. Gần đây, khi tham gia đóng phim Dĩ Ái Vi Doanh, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc được mệnh danh là ‘rạp xiếc trung ương’ vì cứ sáp vào là tấu hề không ngừng nghỉ.

Hiện tại, sau khi chia tay Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh, Vương Hạc Đệ đã vào đoàn phim Đại Phụng Đả Canh Nhân đóng chính cùng Điền Hi Vi. Các khán giả tiếp tục hóng đợi những thông tin mới nhất của anh chàng.