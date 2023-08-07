Nhan sắc góc nghiêng của Vương Hạc Đệ trong Đại Phụng Đả Canh Nhân khiến dân tình kêu gọi một điều?

Mới đây, mạng xã hội tiếp tục lan truyền loạt ảnh mới của Vương Hạc Đệ trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân. Theo đó, nhiều dân tình không khỏi phấn khích trước nhan sắc góc nghiêng đầy mãn nhãn của anh chàng.

Những ngày qua, dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân do Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng chính đã chính thức khai máy. Chính vì thế, những hình ảnh hậu trường của bộ phim luôn được công chúng quan tâm. Mới đây, mạng xã hội tiếp tục lan truyền loạt ảnh mới của Vương Hạc Đệ trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân. Theo đó, nhiều dân tình không khỏi phấn khích trước nhan sắc mãn nhãn của Vương Hạc Đệ trong hình ảnh góc nghiêng.

Với sắc vóc và tạo hình cổ trang lần này của anh chàng khiến nhiều fan nguyên tác cho rằng Vương Hạc Đệ như nhân vật từ chính tiểu thuyết bước ra. Thậm chí, nhiều khán giả còn đề xuất đoàn phim vừa quay vừa chiếu vì họ không thể chờ được ngày phim được lên sóng.

Đại Phụng Đả Canh Nhân là đại tác phẩm trên web văn học mạng Khởi Điểm, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lang, thuộc thể loại tiên hiệp. Bộ phim có nội dung xoay quanh nhân vật chính Hứa Thất An và câu chuyện bắt đầu lúc anh 17 tuổi. Vốn là cảnh sát tại thời hiện đại, Hứa Thất An rất giỏi việc điều tra phá án, về sau chuyển sang làm kinh doanh. Hứa Thất An không may trúng độc chết đi, vô tình xuyên không về vương triều Đại Phụng trở thành bổ khoái của huyện nha Hạt Trường Lạc, phủ Kinh Triệu. Còn nữ chính Lâm An là nhị công chúa của Đại Phụng, tính tình ngây thơ tùy hứng, vừa mềm mại, vừa có chút kiêu ngạo vừa mềm mại đáng yêu. Sau này, nàng được gả cho Hứa Thất An.

Dân tình phát sốt trước khoảnh khắc chung khung hình của 2 mỹ nam 'hệ hầu' Vương Hạc Đệ và Ngao Thụy Bằng Mới đây, khi tham gia một chương trình giải trí, hai mỹ nam ‘hệ hầu’ Vương Hạc Đệ và Ngao Thụy Bằng ‘không hẹn mà gặp’ chung khung hình với nhau khiến dân tình phấn khích.

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