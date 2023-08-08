Thời đã tới, Vương Hạc Đệ sắp sửa được hợp tác với một ngôi sao phòng vé xứ Trung trong dự án điện ảnh võ hiệp

Sao quốc tế 08/08/2023 14:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền tìm ra một bằng chứng cho thấy Vương Hạc Đệ sắp sửa đảm nhận vai diễn nam chính cho dự án điện ảnh võ hiệp của một ông hoàng phòng vé xứ Trung.

Vương Hạc Đệ là một trong những ‘lưu lượng’ hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Sau thành công của Thương Lan Quyết, anh chàng có cơ hội được đảm nhận nhiều dự án phim truyền hình chất lượng. Tuy nhiên, ở ‘mặt trận’ điện ảnh, anh chàng vẫn chưa có nhiều cơ hội được dấn thân vào như dàn tiểu sinh cùng lứa.

Thời đã tới, Vương Hạc Đệ sắp sửa được hợp tác với một ngôi sao phòng vé xứ Trung trong dự án điện ảnh võ hiệp - Ảnh 1

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Vương Hạc Đệ sắp sửa đảm nhận vai diễn nam chính cho dự án điện ảnh võ hiệp ‘Đao’ của ông hoàng phòng vé Ngô Kinh. Một trong những nguyên nhân khiến cư dân mạng có thể suy xét tin tức này là vì Vương Hạc Đệ đã chia sẻ bài viết ủng hộ phim điện ảnh The Meg 2 mà Ngô Kinh tham gia. Ngôi sao võ thuật sau đó không lâu đã bình luận cảm ơn và cho biết mong chờ phim hành động mới của Vương Hạc Đệ.

Thời đã tới, Vương Hạc Đệ sắp sửa được hợp tác với một ngôi sao phòng vé xứ Trung trong dự án điện ảnh võ hiệp - Ảnh 2Thời đã tới, Vương Hạc Đệ sắp sửa được hợp tác với một ngôi sao phòng vé xứ Trung trong dự án điện ảnh võ hiệp - Ảnh 3

Nếu tin đồn này là sự thật thì đây là một cơ hội lớn cho sự chuyển mình của Vương Hạc Đệ trong sự nghiệp diễn xuất. Được biết, Ngô Kinh là ngôi sao hút khách nhất ở phòng vé Trung Quốc. Trong top 10 phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Trung Quốc, có ba tác phẩm do Ngô Kinh đóng chính, gồm Chiến Lang 2 (xếp thứ nhất), Lưu Lạc Địa Cầu (xếp thứ tư) và Trường Tân Hồ (thứ sáu danh sách).

Thời đã tới, Vương Hạc Đệ sắp sửa được hợp tác với một ngôi sao phòng vé xứ Trung trong dự án điện ảnh võ hiệp - Ảnh 4

Từ năm 2019, Ngô Kinh vươn lên vị trí số một trong danh sách 100 người nổi tiếng nổi bật nhất năm của tạp chí Forbes. Từ một diễn viên chuyên vai phụ, Ngô Kinh giờ được nhắc đến bên cạnh các tên tuổi trong giới làm phim hành động Trung Quốc như Chân Tử Đan, Lý Liên Kiệt hay Thành Long.

Thời đã tới, Vương Hạc Đệ sắp sửa được hợp tác với một ngôi sao phòng vé xứ Trung trong dự án điện ảnh võ hiệp - Ảnh 5

Bên cạnh đó, Ngô Kinh là "hiện tượng điện ảnh" Trung Quốc, khi các phim đề tài lịch sử, chiến tranh, khoa học viễn tưởng mà anh đạo diễn, đóng chính tạo hiệu ứng lớn với khán giả. Anh "thổi làn gió mới" vào các tác phẩm chủ đề lịch sử, khiến phim ảnh sinh động, bớt khô cứng, giáo điều, dễ tiếp cận khán giả trẻ.

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