Tạo hình 'sa cơ thất thế' của nữ chính Khi Anh Chạy Về Phía Em trong dự án cổ trang mới của Vương Hạc Đệ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của nữ phụ Trương Miểu Di trên phim trường Đại Phụng Đả Canh Nhân. Được biết, trong phim, cô nàng thủ vai Hứa Linh Nguyệt, đường muội (em họ) của Hứa Thất An (Vương Hạc Đệ). Nhân vật này theo nguyên tác được miêu tả có bề ngoài là thiếu nữ thanh lệ thoát tục, yếu đuối, ôn nhu, điềm tĩnh, kỳ thực tâm cơ rất sâu, đôi phần xấu bụng và thường bị Hứa Thất An đánh giá là 'trà nghệ đại sư'.

Bên cạnh đó, không ít khán giả cũng mong chờ tạo hình của Điền Hi Vi trong dự án lần này. Trước đó, trong buổi khai máy, nhan sắc của cô nàng khiến dân tình mê mẩn Tuy nhiên cho đến hiện tại chưa có cảnh quay của nữ chính. Thế nên, tạo hình của nữ chính vẫn còn là một ẩn số.

Trương Miểu Di gây chú ý thời gian gần đây khi vào vai nữ chính trong phim ngôn tình đình đám Khi Anh Chạy Về Phía Em. Trước đó, cô chủ yếu nhận vai phụ trong Đương Gia Chủ Mẫu, Kiến Tập Thiên Kim,… và chưa có nhiều dấu ấn trong nghiệp diễn xuất.

Hiện tại, Trương Miểu Di được đánh giá cao hơn ở tạo hình hiện đại. Trước đó, nữ diễn viên đã tham gia phim cổ trang nhưng hiệu ứng không như mong muốn. Nhiều khán giả hy vọng cô nàng sẽ bùng nổ hơn qua dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân lần này.

Đại Phụng Đả Canh Nhân là đại tác phẩm trên web văn học mạng Khởi Điểm, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lang, thuộc thể loại tiên hiệp.

Bộ phim có nội dung xoay quanh nhân vật chính Hứa Thất An và câu chuyện bắt đầu lúc anh 17 tuổi. Vốn là cảnh sát tại thời hiện đại, Hứa Thất An rất giỏi việc điều tra phá án, về sau chuyển sang làm kinh doanh. Hứa Thất An không may trúng độc chết đi, vô tình xuyên không về vương triều Đại Phụng trở thành bổ khoái của huyện nha Hạt Trường Lạc, phủ Kinh Triệu. Còn nữ chính Lâm An là nhị công chúa của Đại Phụng, tính tình ngây thơ tùy hứng, vừa mềm mại, vừa có chút kiêu ngạo vừa mềm mại đáng yêu. Sau này, nàng được gả cho Hứa Thất An.