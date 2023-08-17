Ảnh chất lượng thấp nhưng nhan sắc của Dương Tử ngày càng chất lượng cao trên phim trường Thừa Hoan Ký

Những ngày qua, dự án Trường Tương Tư của Dương Tử trở thành cơn sốt lớn trong loạt phim chiếu hè năm nay. Bộ phim đã giúp cô nàng lấy lại phong độ diễn xuất và được công chúng dành nhiều lời tán thưởng.

Bên cạnh đó, gần đây, dự án Thừa Hoan Ký do Dương Tử và Hứa Khải đóng chính đã chính thức khai máy và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Mới đây, một dân tình đã tổng hợp loạt ảnh leak của Dương Tử trên phim trường này.

Mặc dù loạt ảnh chất lượng thấp nhưng visual nhan sắc của Dương Tử được đánh giá cao trong dự án Thừa Hoan Ký. Có thể thấy, cô nàng đã biết lựa chọn trang phục phù hợp với bản thân vừa khéo che khuyết điểm mà còn khiến cô nàng trông trẻ trung, năng động. Đồng thời, khán giả cũng không quên khen ngợi phong cách thời trang của nàng tiểu hoa ngày càng thăng hạng và ‘lão hóa ngược’.

Trước đó, mạng xã hội cũng rầm rộ ảnh leak của Hứa Khải và Dương Tử khi chung khung hình. Có thể thấy, dù nam chính kém tuổi hơn nữ chính nhưng nhan sắc vẫn không chênh lệch quá nhiều. Chính vì thế, nhiều khán giả kỳ vọng cả hai sẽ có màn chemistry bùng nổ khi phim lên sóng.

Thừa Hoan Ký là bộ phim truyền hình do Tencent kết hợp với công ty Hoa Sách Ảnh Thị đầu tư sản xuất. Kịch bản phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư. Nội dung kể về câu chuyện của nữ chính Mạch Thừa Hoan (Dương Tử) là một người phụ nữ bình thường sống trong khu nhà thuê giá rẻ của nhà nước, từ nhỏ đã có thành tích học tập xuất sắc, tính cách rất ưu tú. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô thuận lợi vào làm việc ở cơ quan nhà nước và có một người bạn trai xuất thân từ gia đình khá giả.