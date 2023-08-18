Sau thất bại của Ngộ Long, 'người tình màn ảnh' Dương Tử và 'em gái' Dương Mịch sắp sửa 'tái hợp' trong dự án cổ trang mới?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Bất Quá Nhĩ Nhĩ đang tiếp xúc với Đặng Vi và Chúc Tự Đan đảm nhận vai nam nữ chính cho dự án này.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Bất Quá Nhĩ Nhĩ đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, nhà sản xuất đang tiếp xúc với Đặng Vi và Chúc Tự Đan đảm nhận vai nam nữ chính cho dự án này. Nếu tin đồn này là sự thật thì có khả năng Đặng Vi và Chúc Tự Đan sẽ tái hợp lần nữa sau thất bại của bộ phim Ngộ Long. Được biết, Ngộ Long từng là dự án đáng để quên đi của các diễn viên trong phim.

Theo đó, nữ chính Chúc Tự Đan từng bị chê không nắm được tâm lý nhân vật và không tạo cảm giác chemistry với nam chính Vương Hạc Đệ. Còn nam phụ Đặng Vi thì khá khẩm hơn một chút nhờ vào ngoại hình cổ trang đầy mãn nhãn, để hiện đúng thần thái lạnh lùng của nhân vật. Chính vì thế, nhiều khán giả kỳ vọng Đặng Vi và Chúc Tự Đan sẽ gỡ gạc lại khả năng diễn xuất nếu được kết hợp lại trong dự án cổ trang lần này. Chúc Tự Đan được biết đến với danh xưng “gà cưng” của Dương Mịch khi thường xuyên được đàn chị nâng đỡ. Cô nàng còn được nhiều người biết đến nhờ vai nữ phụ Huyền Nữ trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lí Đào Hoa (2017) và Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2019).

Tuy nhiên, thực tế mà nói, sự nghiệp của Chúc Tự Đan vẫn chưa hề ổn định. Đến nay vẫn chưa có vai chính nào được mọi người nhớ đến. Các tác phẩm cô tham gia đóng chính gần như đều là những tác phẩm hạng B, hạng C. Những vai diễn làm nên tên tuổi cho cô đều là vai phụ. Còn về phần Đặng Vi, sau dự án đầu tay Ngộ Long, anh chàng có cơ hội được tham gia nhiều dự án nhưng chưa đủ sức hút trong lòng khán giả. Mãi cho đến khi siêu phẩm cổ trang Trường Tương Tư lên sóng vào mùa hè năm nay, tên tuổi của Đặng Vi mới bắt đầu vươn lên tầm cao mới. Trong dự án Trường Tương Tư được cơ hội diễn xuất cùng nữ đỉnh lưu thế hệ 90 Dương Tử, diễn viên đàn anh nhiều kinh nghiệm Trương Vãn Ý và Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi thành công chinh phục đông đảo khán giả nhờ diện mạo và lối diễn xuất khéo léo, giàu tình cảm.

Đặng Vi bất ngờ 'hơn thua' với Đàn Kiện Thứ trong Trường Tương Tư vì một điều? Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rầm rộ một chi tiết cho thấy Đặng Vi 'hơn thua' với Đàn Kiện Thứ trong Trường Tương Tư.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-that-bai-cua-ngo-long-nguoi-tinh-man-anh-duong-tu-va-em-gai-duong-mich-sap-sua-tai-hop-trong-du-an-co-trang-moi-610611.html