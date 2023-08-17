Dự án chính kịch của 'anh trai màn ảnh' của Dương Tử sắp sửa được lên sóng khiến dân tình phấn khích

Sao quốc tế 17/08/2023 15:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vinh Quang Của Bậc Cha Chú do Trương Vãn Ý, Quách Đào đóng chính sắp được lên sóng khiến dân tình phấn khích.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vinh Quang Của Bậc Cha Chú do Trương Vãn Ý, Quách Đào đóng chính dự kiến lên sóng vào ngày 25/8 tới vào khung giờ vàng trên CCTV1và nền tảng Tencent video. Mặc dù chưa có lịch lên sóng chính thức nhưng vẫn khiến khán giả háo hức mong chờ vì có sự góp mặt của ‘anh trai màn ảnh’ của Dương Tử.

Dự án chính kịch của 'anh trai màn ảnh' của Dương Tử sắp sửa được lên sóng khiến dân tình phấn khích - Ảnh 1

Được biết, trong dự án Trường Tương Tư vừa mới lên sóng gần đây, Trương Vãn Ý gây chú ý khi vào vai ‘biểu ca’ của Dương Tử. Theo đó, nhân vật Thương Huyền (Trương Vãn Ý), đó là tâm tư phức tạp của một người đàn ông ham muốn tranh giành thiên hạ, có thừa sự lạnh lùng quyết đoán nhưng sâu thẳm trong lòng lại mang thứ tình cảm sâu nặng dành cho nữ chính Tiểu Yêu (Dương Tử).

Dự án chính kịch của 'anh trai màn ảnh' của Dương Tử sắp sửa được lên sóng khiến dân tình phấn khích - Ảnh 2

Mặc dù Trương Vãn Ý cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả với vai diễn Thương Huyền nhưng so với nhân vật Đồ Sơn Cảnh của Đặng Vi hay Tương Liễu của Đàn Kiện Thứ thì Thương Huyền lại có vẻ lép vế hơn. Tuy nhiên, khán giả vẫn mong chờ anh chàng sẽ có nhiều đột phá hơn trong sự nghiệp diễn xuất sau thành công của Trường Tương Tư.

Dự án chính kịch của 'anh trai màn ảnh' của Dương Tử sắp sửa được lên sóng khiến dân tình phấn khích - Ảnh 3

Được biết, Trương Vãn Ý bắt đầu bước chân vào diễn xuất từ năm 2016 trong webdrama Nhất Cử Nhất Động Thiên Vương. Sau đó liên tiếp tham gia vào các dự án phim điện ảnh. Nhưng tới 2021 tên tuổi của anh mới thực sự gây được tiếng vang lớn qua Thời Đại Thức Tỉnh và Đại Đường Minh Nguyệt. Với tạo hình đẹp và vẻ ngoài điển trai, nam tính, Trương Vãn Ý nhận được nhiều sự công nhận và khen ngợi từ khán giả.

Dự án chính kịch của 'anh trai màn ảnh' của Dương Tử sắp sửa được lên sóng khiến dân tình phấn khích - Ảnh 4

Nói về dự án Vinh Quang Của Bậc Cha Chú lấy bối cảnh ở Trung Quốc vào cuối những năm 1990 khi ngành lâm nghiệp bắt đầu “giảm sản xuất, hạn chế chặt đốn, cắt giảm công nhân”. Lần đầu tiên, gia đình Cố Trường Sơn và các thành viên của đội công tác 923 phải đối mặt với sự lựa chọn ở lại hay ra đi. Cố Trường Sơn đã nhận nuôi cậu con trai Hưng Kiệt (Trương Vãn Ý thủ vai) của đồng nghiệp hi sinh khi làm nhiệm vụ. Sau khi đắn đo, cuối cùng gia đình họ Cố vẫn quyết định tạo điều kiện cho Hưng Kiệt ra ngoài tiếp tục việc học.

Dự án chính kịch của 'anh trai màn ảnh' của Dương Tử sắp sửa được lên sóng khiến dân tình phấn khích - Ảnh 5

Cuộc khủng hoảng sa thải cũng chấm dứt với việc một số thanh niên ra đi trước, còn những người ở lại, dưới sự lãnh đạo của Cố Trường Sơn, đã thành lập một "Khu rừng sinh thái gia đình" để tạm thời giải quyết cuộc khủng hoảng sinh kế. Năm 2007, để bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao dân sinh, dự án tái định cư nơi rừng núi hẻo lánh bắt đầu. Đội 923 một lần nữa đứng trước vấn đề “ra đi”. Hưng Kiệt được chuyển về Đại Sơn, đảm nhận nhiệm vụ huy động người nhập cư, tìm thấy giá trị của bản thân và gánh vác sứ mệnh cải cách lâm nghiệp.

Dự án chính kịch của 'anh trai màn ảnh' của Dương Tử sắp sửa được lên sóng khiến dân tình phấn khích - Ảnh 6Dự án chính kịch của 'anh trai màn ảnh' của Dương Tử sắp sửa được lên sóng khiến dân tình phấn khích - Ảnh 7

Trong bối cảnh hạn chế khai thác toàn diện vào năm 2014 và 2015, Hưng Kiệt đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi "núi vàng núi bạc không bằng núi xanh nước biếc", đồng thời dẫn dắt gia đình anh và nhiều người dân trong khu rừng hướng tới một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

 

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