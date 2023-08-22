Cẩm Tú An Ninh của 'anh trai' Dương Tử và 'người tình màn ảnh' Tiêu Chiến chính thức đóng máy

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Cẩm Tú An Ninh do Trương Vãn Ý và Nhậm Mẫn đóng chính đã chính thức đóng máy. Bên cạnh đó, đoàn phim cũng tung ra hình ảnh của các diễn chính vào dịp này.

Thời điểm gần đây, cả Trương Vãn Ý và Nhậm Mẫn gây chú ý trong cộng đồng mọt phim khi cùng đóng cặp với những lưu lượng nổi tiếng. Nếu Trương Vãn Ý đóng cặp cùng Dương Tử trong Trường Tương Tư thì Nhậm Mẫn đóng cùng Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao. Tuy nhiên, xét về độ bạo và nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả thì Trương Vãn Ý chiếm ưu thế hơn.

Điều này cũng đánh tan sự hoài nghi của khán giả về khả năng diễn xuất của Trương Vãn Ý so với Nhâm Mẫn. Được biết, cách đây không lâu, khi đoàn phim Cẩm Tú An Ninh tung poster công bố phiên vị trong phim. Theo đó, nam chính Trương Vãn Ý giữ phiên 1, nữ chính Nhậm mẫn phiên 2 khiến dân tình tranh cãi.

Thời điểm đó ý kiến cho rằng diễn xuất của Nhậm Mẫn tốt hơn Trương Vãn Ý, lại có thêm những vai diễn nổi bật như Dịch Dao ở Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông, Huy Nhu ở Thanh Bình Nhạc. Còn Trương Vãn Ý cũng được xếp vào hang sao nam đợi bạo của Cbiz. Anh chàng cũng có một số phim nổi bật như Niên Đại Thức Tỉnh, Những Đứa Con Nhà Họ Kiều. Dù vậy, rõ ràng so với Nhậm Mẫn thì Trương Vãn Ý vẫn không nổi bật bằng.

Chính vì thế, nhiều khán giả cho rằng sau khi Trường Tương Tư lên sóng và Trương Vãn Ý có diễn xuất bùng nổ thì việc để anh chàng xếp vào vị trí phiên 1 so với Nhậm Mẫn là hoàn toàn hợp lý.

Cẩm Tú An Ninh (tên khác: Trường Nhai Trường) được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng. Kiếp trước, La Thận Viên (Trương Vãn Ý) là đứa con thứ bị mọi người lạnh nhạt, ghét bỏ, tính tình hung ác, hiểm độc nhưng lại bỗng dưng thành danh, tiễng vang khắp kinh thành. Còn La Nghi Ninh (Nhậm Mẫn) là thiên kim tiểu thư được mọi người yêu thương đùm bọc, kiêu căng ngạo mạn. Ai ngờ sau một đêm tỉnh lại, càn khôn điên đảo.

Kiếp này, trước lúc bảy tuổi, hai như nước với lửa, La Nghi Ninh là khắc tinh không tránh nổi trong đời La Thận Viễn. Sau bảy tuổi, La Nghi Ninh lại trở thành người duy nhất Đại học sĩ Nội các yêu chiều, khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Hai người vốn lợi dụng lẫn nhau, sau đó dần nảy sinh cảm tình và sánh bước bên nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành lý tưởng hoài bão của bản thân.