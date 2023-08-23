Tạo hình 'bạch nguyệt quang' của 'người tình màn ảnh' Dương Tử trên phim trường Vân Tú Hành gây sốt cộng đồng mạng

Trong lứa tiểu sinh lứa 95 của Cbiz, Đặng Vi là một trong những sao nam được xếp vào hàng đợi bạo. Ở thời điểm hiện tại, tên tuổi của anh chàng thăng hạng thêm một bậc sau màn hợp tác với Dương Tử trong Trường Tương Tư. Thời gian gần đây, anh chàng đang ở phim trường Vân Tú Hành . Dù chỉ là vai nam thứ nhưng tạo hình cổ trang của Đặng Vi lại khiến dân tình không khỏi xuýt xoa vì quá đẹp.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Đặng Vi trên phim trường Vân Tú Hành. Theo đó, anh chàng phát sốt với tạo hình ‘bạch nguyệt quang’ khi vào vai nhân vật Trà Sóc Tuân. Gương mặt điển trai kết hợp cùng bộ trang phục trắng giúp Đặng Vi trông ngập tràn tiên khí. Tuy nhiên, ánh mắt của anh chàng vẫn thể hiện được nét ‘hắc nguyệt quang’ như đúng với tính cách nhân vật của anh chàng trong dự án này.

Được biết, vai diễn Trà Sóc Tuân của Đặng Vi vốn là nhân vật phản diện có tâm lý biến thái, điên cuồng nhiều lần muốn giết hoặc cưỡng bức nữ chính Hồng Tú Lệ, tạo tam giác tình yêu với nam nữ chính.

Trước đó, Đặng Vi khiến dân tình mê mẩn khi diện trang phục đen thêu chỉ vàng cầu kỳ, tóc xõa kết hợp cùng gương mặt điển trai đầy ma mị. Tạo hình đẹp kinh diễm của anh chàng được khen ngợi rất có phong thái của ma tôn thậm chí còn khiến các ma tôn đời trước như La Vân Hi ở Trường Nguyệt Tẫn Minh và Đặng Luân ở Hương Mật Tựa Khói Sương phải lép vế. Có thể nói, tạo hình mang đậm vibe phản diện của Đặng Vi ở Vân Tú Hành trái ngược hoàn toàn với Tiêu Lẫm ôn nhu tựa ngọc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh.