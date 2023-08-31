Diễn viên nhí trong phim mới của Trương Vãn Ý gây sốt khi có vẻ ngoài giống Dương Tử ngày nhỏ

Sao quốc tế 31/08/2023 12:08

Mới đây, mạng xã hội phát sốt với khoảnh khắc diễn viên nhí trong phim mới của Trương Vãn Ý có vẻ ngoài giống Dương Tử ngày nhỏ.

Những ngày qua, dự án Vinh Quang Của Bậc Cha Chú do Trương Vãn Ý, Quách Đào đóng chính đã lên sóng vào khung giờ vàng trên CCTV1 và nền tảng Tencent video. Bộ phim đã nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả.

Diễn viên nhí trong phim mới của Trương Vãn Ý gây sốt khi có vẻ ngoài giống Dương Tử ngày nhỏ - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội phát sốt với loạt hình ảnh của nữ diễn viên nhí thủ vai em gái của Trương Vãn Ý. Theo đó, trong khoảnh khắc cô bé mặc áo hồng và đội mũ len xanh, khá giống với một tạo hình của Dương Tử trong phim Nhà Có Trai Có Gái trước đây. Không những thế khuôn mặt của cả hai trong bức ảnh cũng có nét giống nhau. Thậm chí, cộng đồng mạng còn trêu đùa Trương Vãn Ý có 2 cô em gái đều có gương mặt giống nhau.

Diễn viên nhí trong phim mới của Trương Vãn Ý gây sốt khi có vẻ ngoài giống Dương Tử ngày nhỏ - Ảnh 2Diễn viên nhí trong phim mới của Trương Vãn Ý gây sốt khi có vẻ ngoài giống Dương Tử ngày nhỏ - Ảnh 3

Được biết, trước đó, Trương Vãn Ý gây chú ý khi vào vai ‘anh họ’ của Dương Tử trong dự án Trường Tương Tư. Theo đó, nhân vật Thương Huyền (Trương Vãn Ý), đó là tâm tư phức tạp của một người đàn ông ham muốn tranh giành thiên hạ, có thừa sự lạnh lùng quyết đoán nhưng sâu thẳm trong lòng lại mang thứ tình cảm sâu nặng dành cho nữ chính Tiểu Yêu (Dương Tử).

Diễn viên nhí trong phim mới của Trương Vãn Ý gây sốt khi có vẻ ngoài giống Dương Tử ngày nhỏ - Ảnh 4

Về phần diễn viên nhí vào vai em gái của Trương Vãn Ý có tên Lưu Vị Hi. Cô bé là một diễn viên nhí tài năng sinh năm 2012, bắt đầu dấn thân vào diễn xuất từ lúc 5 tuổi. Trong Vinh Quang Của Bậc Cha Chú, Lưu Vị Hi thủ vai Lương Phượng Cần ngày nhỏ, đồng thời cũng là em gái (không cùng huyết thống) của nhân vật Trần Hưng Kiệt do Trương Vãn Ý thủ vai.

Nói về dự án Vinh Quang Của Bậc Cha Chú lấy bối cảnh ở Trung Quốc vào cuối những năm 1990 khi ngành lâm nghiệp bắt đầu “giảm sản xuất, hạn chế chặt đốn, cắt giảm công nhân”. Lần đầu tiên, gia đình Cố Trường Sơn và các thành viên của đội công tác 923 phải đối mặt với sự lựa chọn ở lại hay ra đi. Cố Trường Sơn đã nhận nuôi cậu con trai Hưng Kiệt (Trương Vãn Ý) của đồng nghiệp hi sinh khi làm nhiệm vụ. Sau khi đắn đo, cuối cùng gia đình họ Cố vẫn quyết định tạo điều kiện cho Hưng Kiệt ra ngoài tiếp tục việc học.

Diễn viên nhí trong phim mới của Trương Vãn Ý gây sốt khi có vẻ ngoài giống Dương Tử ngày nhỏ - Ảnh 5

Cuộc khủng hoảng sa thải cũng chấm dứt với việc một số thanh niên ra đi trước, còn những người ở lại, dưới sự lãnh đạo của Cố Trường Sơn, đã thành lập một "Khu rừng sinh thái gia đình" để tạm thời giải quyết cuộc khủng hoảng sinh kế. Năm 2007, để bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao dân sinh, dự án tái định cư nơi rừng núi hẻo lánh bắt đầu. Đội 923 một lần nữa đứng trước vấn đề “ra đi”. Hưng Kiệt được chuyển về Đại Sơn, đảm nhận nhiệm vụ huy động người nhập cư, tìm thấy giá trị của bản thân và gánh vác sứ mệnh cải cách lâm nghiệp.

Diễn viên nhí trong phim mới của Trương Vãn Ý gây sốt khi có vẻ ngoài giống Dương Tử ngày nhỏ - Ảnh 6

Trong bối cảnh hạn chế khai thác toàn diện vào năm 2014 và 2015, Hưng Kiệt đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi "núi vàng núi bạc không bằng núi xanh nước biếc", đồng thời dẫn dắt gia đình anh và nhiều người dân trong khu rừng hướng tới một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

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