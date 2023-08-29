Trương Vãn Ý 'lộ hint' tái hợp với Dương Tử lần nữa sau Trường Tương Tư

Sao quốc tế 29/08/2023 11:03

Mới đây, mạng xã hội phấn khích trước thông tin Trương Vãn Ý 'lộ hint' tái hợp với Dương Tử lần nữa sau Trường Tương Tư.

Sau thành công của Trường Tương Tư, địa vị của Dương Tử ngày càng củng cố trong lòng công chúng. Bên cạnh đó, tên tuổi của các nam chính trong bộ phim cũng được nâng tầm.

Bên cạnh chuyện tình yêu của cặp đôi chính Tiểu Yêu (Dương Tử) – Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi) thì tuyến tình cảm ‘biểu ca – mụi mụi’ của Tiểu Yêu (Dương Tử) – Thương Huyền (Trương Vãn Ý) cũng được khán giả chú ý.

Trương Vãn Ý 'lộ hint' tái hợp với Dương Tử lần nữa sau Trường Tương Tư - Ảnh 1

Với nhân vật Thương Huyền (Trương Vãn Ý), đó là tâm tư phức tạp của một người đàn ông ham muốn tranh giành thiên hạ, có thừa sự lạnh lùng quyết đoán nhưng sâu thẳm trong lòng lại mang thứ tình cảm sâu nặng dành cho nữ chính Tiểu Yêu (Dương Tử).

Trương Vãn Ý 'lộ hint' tái hợp với Dương Tử lần nữa sau Trường Tương Tư - Ảnh 2

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, khi Trương Vãn Ý được hỏi liệu anh ấy và Dương Tử có thể tái hợp làm bạn diễn lần 2 hay không, anh chàng liền bày tỏ cảm xúc: "Vậy thì tốt quá, Dương Tử là một diễn viên rất rất giỏi và cũng rất rất kính nghiệp, năng lực chuyên môn rất mạnh. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt, cô ấy là một cô gái rất vui vẻ và phóng khoáng, cô ấy giống như là chị gái của tôi, mối quan hệ này rất tốt, sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi có thể hợp tác với nhau lần 2!".

Trương Vãn Ý 'lộ hint' tái hợp với Dương Tử lần nữa sau Trường Tương Tư - Ảnh 3

Nhiều fan hâm mộ bày tỏ sự vui mừng vì mối quan hệ ngoài đời tốt đẹp của Dương Tử và Trương Vãn Ý ngoài đời sau khi dự án kết thúc. Vì không thể thành đôi được trong dự án Trường Tương Tư nên khán giả cũng bày tỏ hy vọng Dương Tử và Trương Vãn Ý sẽ ‘tái hợp’ và thành đôi trong một dự án mới.

 

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