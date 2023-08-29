Dương Tử 'lén lút' hẹn hò với 'trai lạ' trong trung tâm thương mại, danh tính 'người ấy' khiến netizen bất ngờ?

Sao quốc tế 29/08/2023 09:06

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ khi Dương Tử bị phát hiện 'lén lút' hẹn hò với 'trai lạ' trong trung tâm thương mại, danh tính 'người ấy' gây bất ngờ.

Những ngày qua, dự án Thừa Hoan Ký do Hứa KhảiDương Tử đã chính thức khai máy. Chính vì thế, những hình ảnh hậu trường của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền ảnh leak của Dương Tử và Hứa Khải với bối cảnh quay ở trung tâm thương mại. Mặc dù là ảnh leak chất lượng thấp nhưng độ xứng đôi chất lượng cao. Nhiều khán giả cho rằng nếu không biết thông tin cặp đôi đang quay phim thì cứ như thể họ đang ‘lén lút’ hẹn hò thực sự.

Dương Tử 'lén lút' hẹn hò với 'trai lạ' trong trung tâm thương mại, danh tính 'người ấy' khiến netizen bất ngờ? - Ảnh 1Dương Tử 'lén lút' hẹn hò với 'trai lạ' trong trung tâm thương mại, danh tính 'người ấy' khiến netizen bất ngờ? - Ảnh 2

Trước đó, không ít lần ‘cặp chị em’ này thường xuyên lộ có ảnh chung khung hình với nhau. Gần đây nhất, cả hai gây sốt khi diễn phân cảnh tình cảm, ôm ấp nhau đầy ngọt ngào. Nhiều khán giả đã dành lời khen ngợi visual nhan sắc của Dương Tử và Hứa Khải và cho rằng cặp đôi chị em này trông ‘đôi lứa xứng đôi’, không có cảm giác chênh lệch tuổi tác. Chính vì thế nhiều khán giả vô cùng hóng đợi những hình ảnh hậu trường rõ nét của cặp đôi cũng như kỳ vọng chemistry bùng nổ khi phim lên sóng.

Dương Tử 'lén lút' hẹn hò với 'trai lạ' trong trung tâm thương mại, danh tính 'người ấy' khiến netizen bất ngờ? - Ảnh 3

Dương Tử 'lén lút' hẹn hò với 'trai lạ' trong trung tâm thương mại, danh tính 'người ấy' khiến netizen bất ngờ? - Ảnh 4Dương Tử 'lén lút' hẹn hò với 'trai lạ' trong trung tâm thương mại, danh tính 'người ấy' khiến netizen bất ngờ? - Ảnh 5

Thừa Hoan Ký là bộ phim truyền hình do Tencent kết hợp với công ty Hoa Sách Ảnh Thị đầu tư sản xuất. Kịch bản phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư. Nội dung kể về câu chuyện của nữ chính Mạch Thừa Hoan. Cô là một người phụ nữ bình thường sống trong khu nhà thuê giá rẻ của nhà nước, từ nhỏ đã có thành tích học tập xuất sắc, tính cách rất ưu tú. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô thuận lợi vào làm việc ở cơ quan nhà nước và có một người bạn trai xuất thân từ gia đình khá giả.

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