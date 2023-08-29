Dương Tử 'lén lút' hẹn hò với 'trai lạ' trong trung tâm thương mại, danh tính 'người ấy' khiến netizen bất ngờ?

Những ngày qua, dự án Thừa Hoan Ký do Hứa Khải và Dương Tử đã chính thức khai máy. Chính vì thế, những hình ảnh hậu trường của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền ảnh leak của Dương Tử và Hứa Khải với bối cảnh quay ở trung tâm thương mại. Mặc dù là ảnh leak chất lượng thấp nhưng độ xứng đôi chất lượng cao. Nhiều khán giả cho rằng nếu không biết thông tin cặp đôi đang quay phim thì cứ như thể họ đang ‘lén lút’ hẹn hò thực sự.