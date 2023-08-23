Rộ loạt ảnh nhan sắc 'khi xưa ta bé' của Dương Tử, liệu có đụng chạm 'dao kéo' như lời đồn?

Sau sự bùng nổ của dự án Trường Tương Tư , vị thế của Dương Tử tăng thêm một bậc. Mặc dù được khen ngợi về khả năng diễn xuất nhưng cho đến hiện tại nhan sắc và ngoại hình của Dương nhiều lần bị đặt lên bàn cân so sánh nhan sắc với các mỹ nhân màn ảnh Hoa ngữ khác như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh… Không những thế, cô còn không ít lần bị vướng nghi vấn đụng chạm dao kéo khiến khuôn mặt mất đi vẻ tự nhiên.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lại loạt ảnh Dương Tử thời bé. Có thể thấy, trong loạt ảnh được đăng tải, nàng tiểu hoa xuất hiện với nhiều bộ trang phục từ cổ trang đến hiện đại. Dù được chụp ở nhiều bối cảnh khác nhau, nhưng điểm chung là nữ diễn viên lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nụ cười tươi tắn kèm má lúm đồng tiền xinh xắn.

Theo đó, Dương Tử nhận cơn mưa lời khen vì vẻ ngoài xinh xắn từ bé. Tuy nhiên nhiều người nhận thấy vẻ ngoài của nữ diễn viên hiện tại không còn giữ được nét trong trẻo, ngây thơ như hồi nhỏ. Sau này, có vẻ như do ám ảnh về việc làm đẹp nên nàng tiểu hoa đã đụng chạm dao kéo khá nhiều khiến gương mặt bị biến dạng, mất đi vẻ tự nhiên.

Mặc dù có nhiều lời chê bai về ngoại hình nhưng Dương Tử vẫn cho rằng điều quan trọng của cô là chứng minh với khán giả bằng năng lực diễn xuất của bản thân. Theo đó, khi được hỏi về việc nhiều người cho rằng Dương Tử “không đủ đẹp để làm diễn viên thần tượng”, cô đã lên tiếng cho rằng: "Tôi không phải người từng trải, giờ vẫn đang nỗ lực để leo được cao hơn. Không sao hết, chỉ cần mình kiên trì, nói chuyện với khán giả bằng tác phẩm để chứng minh mình đang nghiêm túc đóng phim là đủ.

Tôi cũng muốn nói với tất cả các cô gái khác rằng, con gái đẹp nhất là khi tự tin. Mỗi một người sinh ra đều là độc nhất vô nhị, trên thế giới không có người thứ hai giống như bạn, bản thân bạn chính là điều đáng tự hào nhất. Không cần phải ngắm nhìn thế giới của người khác mà hãy cố gắng bước đi thật tốt trên con đường của chính mình".