'Tình cũ màn ảnh' của Dương Tử sắp sửa nên duyên với Điền Hi Vi trong dự án cổ trang, netizen đồng loạt ủng hộ

Sao quốc tế 29/08/2023 19:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Điền Hi Vi sẽ nên duyên với Thành Nghị trong dự án cổ trang Công Ngọc.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Điền Hi Vi sẽ nên duyên với Thành Nghị trong dự án cổ trang Công Ngọc. Theo tiết lộ từ đoàn phim, dự án sẽ dự kiến khai máy vào cuối năm nay.

Ngay khi nhận được thông tin này, nhiều khán giả đã vô cùng ủng hộ trước ‘mối nhân duyên’ lần này của Thành Nghị và Điền Hi Vi, bởi cả hai đều có ngoại hình đẹp, sở hữu tác phẩm tiêu biểu, diễn xuất cũng tương đối ổn, không có quá nhiều thứ để chê bai.

'Tình cũ màn ảnh' của Dương Tử sắp sửa nên duyên với Điền Hi Vi trong dự án cổ trang, netizen đồng loạt ủng hộ - Ảnh 1

Thành Nghị hiện là một trong những nam lưu lượng đắt giá của làng giải trí Hoa ngữ, sao nam sinh năm 1990 từng ghi dấu ấn đậm nét với khán giả trong nhiều dự án ăn khách như: Tru Tiên Thanh Vân Chí, Đạo Mộ Bút Ký, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Trầm Vụn Hương Phai,... Bộ Liên Hoa Lâu của anh mặc dù đã kết thúc chiếu trên nền tảng IQIYI nhưng phim vẫn đang được đón nhận nhiệt tình, tỷ suất chiếu đài luôn phá 1%.

'Tình cũ màn ảnh' của Dương Tử sắp sửa nên duyên với Điền Hi Vi trong dự án cổ trang, netizen đồng loạt ủng hộ - Ảnh 2

Trong khi đó, Điền Hi Vi cũng là tiểu hoa có tiềm năng phát triển tại Cbiz. Năm vừa qua, bộ Khanh Khanh Nhật Thường của Điền Hi Vi, hợp tác cùng Bạch Kính Đình thu hút khá nhiều chú ý, được đánh giá là "hắc mã" năm 2022.

'Tình cũ màn ảnh' của Dương Tử sắp sửa nên duyên với Điền Hi Vi trong dự án cổ trang, netizen đồng loạt ủng hộ - Ảnh 3

Công Ngọc chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ngưng Lũng. Câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật chính là Đằng Ngọc Ý là Thành Vương Thế Tử Lận Thừa Hựu. Công Ngọc đặt trong bối cảnh nhà Đường. Nữ chính Đằng Ngọc Ý mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ, phụ thân ở nơi biên quan xa xôi, từ nhỏ đã sống với gia đình dì. Câu chuyện bắt đầu khi biểu tỷ bị tai nạn, Đằng Ngọc Ý đi tìm nhưng vô tình bị rơi xuống nước và nằm mơ thấy vô số chuyện kiếp trước, biểu tỷ, dì, phụ thân và cả chính mình đều có kết cục thê thảm.

'Tình cũ màn ảnh' của Dương Tử sắp sửa nên duyên với Điền Hi Vi trong dự án cổ trang, netizen đồng loạt ủng hộ - Ảnh 4

Đằng Ngọc Ý rơi xuống nước không chết mà còn nhặt được một thanh kiếm phỉ thuỷ, nhưng lúc đầu cô không coi trọng thanh kiếm này. Sau khi trùng sinh, cô quyết định thay đổi kết cục của cả nhà và tìm ra chân tướng của kiếp trước.

 

Tống Tổ Nhi, Dương Siêu Việt, Điền Hi Vi 'tranh giành' nhau nên duyên với Trần Phi Vũ trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền

Tống Tổ Nhi, Dương Siêu Việt, Điền Hi Vi 'tranh giành' nhau nên duyên với Trần Phi Vũ trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền sẽ do Trần Phi Vũ đóng chính. Bên cạnh đó, có thông tin Tống Tổ Nhi, Dương Siêu Việt, Điền Hi Vi 'tranh giành' nhau nên duyên với anh chàng trong dự án này.

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Nghị Điền Hi Vi Công Ngọc sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Tống Tổ Nhi, Dương Siêu Việt, Điền Hi Vi 'tranh giành' nhau nên duyên với Trần Phi Vũ trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền

Tống Tổ Nhi, Dương Siêu Việt, Điền Hi Vi 'tranh giành' nhau nên duyên với Trần Phi Vũ trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền

Lên Nhầm Kiệu Hoa, Được Chồng Như Ý của Điền Hi Vi và Ngao Thụy Bằng công bố lịch lên sóng chính thức khiến netizen phấn khích

Lên Nhầm Kiệu Hoa, Được Chồng Như Ý của Điền Hi Vi và Ngao Thụy Bằng công bố lịch lên sóng chính thức khiến netizen phấn khích

Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý phiên bản của Điền Hi Vi bất ngờ 'thả hint' thời điểm lên sóng sau thời gian dài 'đắp chiếu'

Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý phiên bản của Điền Hi Vi bất ngờ 'thả hint' thời điểm lên sóng sau thời gian dài 'đắp chiếu'

Lộ một bằng chứng cho thấy Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sẽ còn 'yêu đương' dài lâu sau Đại Phụng Đả Canh Nhân

Lộ một bằng chứng cho thấy Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sẽ còn 'yêu đương' dài lâu sau Đại Phụng Đả Canh Nhân

Điền Hi Vi gây sốc vì vóc dáng gầy đến mức báo động trong buổi livestream

Điền Hi Vi gây sốc vì vóc dáng gầy đến mức báo động trong buổi livestream

Điền Hi Vi than thở vì liên tục bị thú cưng cắn, netizen liền phán một câu gây bất ngờ?

Điền Hi Vi than thở vì liên tục bị thú cưng cắn, netizen liền phán một câu gây bất ngờ?

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 1 giờ 24 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 2 giờ 54 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau