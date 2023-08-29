'Tình cũ màn ảnh' của Dương Tử sắp sửa nên duyên với Điền Hi Vi trong dự án cổ trang, netizen đồng loạt ủng hộ

Ngay khi nhận được thông tin này, nhiều khán giả đã vô cùng ủng hộ trước ‘mối nhân duyên’ lần này của Thành Nghị và Điền Hi Vi, bởi cả hai đều có ngoại hình đẹp, sở hữu tác phẩm tiêu biểu, diễn xuất cũng tương đối ổn, không có quá nhiều thứ để chê bai.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Điền Hi Vi sẽ nên duyên với Thành Nghị trong dự án cổ trang Công Ngọc . Theo tiết lộ từ đoàn phim, dự án sẽ dự kiến khai máy vào cuối năm nay.

Thành Nghị hiện là một trong những nam lưu lượng đắt giá của làng giải trí Hoa ngữ, sao nam sinh năm 1990 từng ghi dấu ấn đậm nét với khán giả trong nhiều dự án ăn khách như: Tru Tiên Thanh Vân Chí, Đạo Mộ Bút Ký, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Trầm Vụn Hương Phai,... Bộ Liên Hoa Lâu của anh mặc dù đã kết thúc chiếu trên nền tảng IQIYI nhưng phim vẫn đang được đón nhận nhiệt tình, tỷ suất chiếu đài luôn phá 1%.

Trong khi đó, Điền Hi Vi cũng là tiểu hoa có tiềm năng phát triển tại Cbiz. Năm vừa qua, bộ Khanh Khanh Nhật Thường của Điền Hi Vi, hợp tác cùng Bạch Kính Đình thu hút khá nhiều chú ý, được đánh giá là "hắc mã" năm 2022.

Công Ngọc chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ngưng Lũng. Câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật chính là Đằng Ngọc Ý là Thành Vương Thế Tử Lận Thừa Hựu. Công Ngọc đặt trong bối cảnh nhà Đường. Nữ chính Đằng Ngọc Ý mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ, phụ thân ở nơi biên quan xa xôi, từ nhỏ đã sống với gia đình dì. Câu chuyện bắt đầu khi biểu tỷ bị tai nạn, Đằng Ngọc Ý đi tìm nhưng vô tình bị rơi xuống nước và nằm mơ thấy vô số chuyện kiếp trước, biểu tỷ, dì, phụ thân và cả chính mình đều có kết cục thê thảm.

Đằng Ngọc Ý rơi xuống nước không chết mà còn nhặt được một thanh kiếm phỉ thuỷ, nhưng lúc đầu cô không coi trọng thanh kiếm này. Sau khi trùng sinh, cô quyết định thay đổi kết cục của cả nhà và tìm ra chân tướng của kiếp trước.