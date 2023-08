Tống Tổ Nhi, Dương Siêu Việt, Điền Hi Vi 'tranh giành' nhau nên duyên với Trần Phi Vũ trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền

Sau thành công của bản hoạt hình, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã chính thức lấn sân màn ảnh nhỏ với bản truyền hình. Được biết, phần Nguyệt Hồng Thiên do Cung Tuấn và Dương Mịch đóng chính; còn phần Trúc Nghiệp Thiên do Lưu Thi Thi và Trương Vân Long đóng chính. Chính vì thế thông tin về dàn diễn viên đảm nhận đóng chính ở phần còn lại là Vương Quyền Thiên luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Trước đó, có thông tin nữ chính của dự án này do Dương Siêu Việt đảm nhận. Tuy nhiên, vì kết quả của Bảy Kiếp May Mắn do Dương Siêu Việt đóng chính lên sóng gần đây không mấy khả quan nên rất nhiều khán giả yêu cầu sản xuất phim thay đổi nữ chính. Chính vì thế, có nhiều tin đồn đoàn phim đang cân nhắc lựa chọn 1 trong 2 người Tống Tổ Nhi và Điền Hi Vi vào vai nữ chính.

Nếu tin đồn Trần Phi Vũ vào vai nam chính trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền thì anh chàng có khả năng thoát kiếp ‘vận xui’ đeo bám hồi đầu năm đến nay sau scandal giường chiếu với fan hâm mộ.

Theo đó, hồi tháng 3/2023, anh chàng vướng scandal giường chiếu với hot girl mạng Diệc Lâm từng gây chấn động mạng xã hội châu Á. Kể từ sau sự kiện đó, Trần Phi Vũ bị loạt fan hâm mộ tẩy chay, sự nghiệp tuột dốc không phanh.

Sau drama tình ái, sự nghiệp phim ảnh của Trần Phi Vũ bị ảnh hưởng ít nhiều. Có thể kể đến, dự án điện ảnh Đếm Ngược Để Nói Yêu Em bị hoãn chiếu nhiều lần, đến khi được lên sóng thì có mức danh thu khá thấp. Không những thế, anh chàng còn bị ‘gạch tên’ ra khỏi những dự án tiềm năng như Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược, Khó Dỗ Dành. Những dự án chưa kịp lên sóng cũng có nguy cơ bị ‘đắp chiếu’ dài lâu.