Những ngày qua, có nguồn tin Dương Tử sẽ đảm nhận vị trí nữ chính cho dự án Quốc Sắc Phương Hoa do Hoa Sách ảnh thị sản xuất. Tuy nhiên, danh tính nam chính vẫn còn được bàn luận rôm rả với nhiều cái tên được đề xuất.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin nam chính của Quốc Sắc Phương Hoa sẽ do Trần Tinh Húc đảm nhận. Tuy nhiên, lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều chủ yếu thuộc về phía fandom của Dương Tử.

Theo fandom của Dương Tử, họ cho rằng Trần Tinh Húc có địa vị quá thấp so với nàng tiểu hoa. Nếu thật sự hợp tác thành công như Phạm Thừa Thừa, Hứa Khải và ba nam chính của Trường Tương Tư thì Dương Tử lại là người 'gánh phim' cho các nam chính có cơ hội bước chân vào hàng ngũ tiểu sinh đợi bạo. Fan cho rằng là phòng làm việc của Dương Tử chỉ lo kiếm tiền không suy xét phát triển lâu dài, làm tiêu hao công sức của cô nàng.

Một số khán giả khác cho rằng đây chỉ là tin tức đồn đoán, còn phải đợi đoàn phim tiếp xúc với ‘nhà trai’ và công bố dàn cast chính thức thì mới đưa ra nhận định được. Tuy nhiên, chủ đề về việc nam chính nào sẽ ‘nên duyên’ với Dương Tử trong Quốc Sắc Phương Hoa vẫn gây xôn xao cộng đồng mạng.

Quốc Sắc Phương Hoa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ý Thiên Trọng. Đây là một tác phẩm truyền cảm hứng quy mô lớn với trang phục cổ xưa. Bộ phim có nội dung kể về Hà Duy Phương, con gái của một doanh nhân, rời nhà trong một cuộc hôn nhân vì lợi nhuận và đến Bắc Kinh một mình.

Ở nơi đây, cô bắt đầu trồng hoa mẫu đơn và lãnh đạo một nhóm phụ nữ có số phận gập ghềnh. Đồng thời, cô hỗ trợ Tưởng Trường Dương chiến đấu chống lại thế lực phản động của Hoàng tử Ninh. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Tưởng Trường Dương, biến thành ngành mang lại lợi ích cho nhân dân, phát triển thương mại, thực hiện ngoại giao kinh tế, trải qua thử thách sinh tử, cô đã chung tay bảo vệ quê hương, đất nước.