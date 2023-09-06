Lý do Dương Tử có khả năng 'gánh phim', 'vượng' bạn diễn nhưng lại không có được nhiều dự án lớn?

Sao quốc tế 06/09/2023 12:03

Nhiều fan hâm mộ của Dương Tử vô cùng bức xúc vì với khả năng ‘gánh phim’, 'vượng' bạn diễn của mình nhưng tài nguyên phim của nàng tiểu hoa lại không có quá nhiều thay đổi và không có nhiều dự án lớn hơn.

Dự án Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính đã trở thành cơn sốt trong mùa hè năm nay. Bên cạnh đó, nhờ khả năng ‘vượng’ bạn diễn của cô nàng mà tên tuổi của cả 3 nam chính đều được ‘phi thăng’ và có nhiều tài nguyên tốt tìm đến.

Lý do Dương Tử có khả năng 'gánh phim', 'vượng' bạn diễn nhưng lại không có được nhiều dự án lớn? - Ảnh 1

Tuy nhiên, mới đây, nhiều fan hâm mộ của Dương Tử vô cùng bức xúc vì với khả năng ‘gánh phim’ của mình nhưng tài nguyên phim của nàng tiểu hoa lại không có quá nhiều thay đổi và cô nàng lại không có nhiều dự án lớn hơn. Thậm chí, không ít fan của Dương Tử cũng cảm thấy buồn lòng vì cô nàng khá nổ lực trong vai diễn nhưng vẫn chưa được nhiều người trong nghề công nhận.

Lý do Dương Tử có khả năng 'gánh phim', 'vượng' bạn diễn nhưng lại không có được nhiều dự án lớn? - Ảnh 2

Nhiều khán giả trung lập cho rằng các nhà sản xuất khi lựa chọn diễn viên chính thì luôn xem diễn viên nào có thể mang về ‘lợi nhuận’ và ‘thế lực’ cao hơn cho họ. Kế tiếp là giá cát - xê của diễn viên chính cao hay thấp. Được biết, Dương Tử dù thuộc thế hệ tiểu hoa lứa đầu 90 nhưng lại hot lên cùng thời với lứa tiểu hoa 85 như Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh nên mức cát - xê của cô nàng cũng không kém cạnh đàn chị. Nếu Dương Tử có mức cát – xê cao và không mang về nhiều lợi nhuận cho nhà sản xuất thì sẽ không được họ chiếu cố.

Bên cạnh đó, với khí chất và ngoại hình hiện tại của Dương Tử không phù hợp với nhiều dự án chính kịch. Chính vì thế, đó là một trong những lý do tài nguyên phim của Dương Tử vẫn dậm chân tại chỗ và không có nhiều khởi sắc.

Lý do Dương Tử có khả năng 'gánh phim', 'vượng' bạn diễn nhưng lại không có được nhiều dự án lớn? - Ảnh 3

Nói về việc Dương Tử thường xuyên ‘gánh phim’ và kết hợp với dàn nam chính kém nổi hơn vì do cô nàng lựa chọn như vậy. Được biết, cô nàng đang cân nhắc lựa chọn bạn diễn sau sự cố Thanh Trâm Hành bị ‘đắp chiếu’ vì scandal của ‘đỉnh lưu’ Ngô Diệc Phàm cùng loạt dự án vướng ‘vận đen’ vì bạn diễn trước kia. Từ sự việc đó, Dương Tử không để ý quá nhiều đến địa vị của bạn diễn và có khuynh hướng hợp tác với các tiểu sinh đợi bạo.

Lý do Dương Tử có khả năng 'gánh phim', 'vượng' bạn diễn nhưng lại không có được nhiều dự án lớn? - Ảnh 4

Được biết, nhờ khả năng vượng bạn diễn, dễ tạo cảm giác chemistry nên Dương Tử là một trong những nữ diễn viên được nhiều tiểu sinh đợi bạo muốn hợp tác. Thế nên, có không ít tiểu sinh tự mang tài nguyên đến với mong muốn kết hợp cùng Dương Tử.

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